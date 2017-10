Lidovec Jurečka: Byli jsme státotvorní minule, teď je to na jiných

Lidovci se chovali státotvorně před čtyřmi lety a voliči je za to neodměnili, řekl dnes novinářům místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. K dnešní schůzce lidovců s hnutím ANO je skeptický, podle něj jsou nyní na tahu jiní, kteří ve volbách získali silnější mandát.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) zopakovala v souvislosti se schůzkou obou stran své výhrady k možné koaliční spolupráci, lidovečtí ministři se podle ní dopouštějí podrazů.

"Já jsem v očekávání, co nám vůbec může hnutí ANO nabídnout za podmínky," řekl ministr zemědělství Jurečka při příchodu na jednání vlády. "Nicméně já jsem spíše skeptik, protože si myslím, že tady jsou jiné politické strany, které dostaly daleko vyšší míru důvěry. Ty by měly přemýšlet nad tím, jakým způsobem naložit s tou důvěrou, aby dobře hospodařily v příštích čtyřech letech," řekl.

"My jsme se chovali státotvorně před čtyřmi lety a výsledek, který nám voliči dali, neodpovídá tomu, že bychom tu důvěru posílili. Takže já si myslím, že tady jsou na tahu jiní," doplnil ministr.

Šlechtová se už během sčítání hlasů v sobotu vyslovila proti budoucí spolupráci ANO a KDU-ČSL. "Osobně vím, jak se kolegové chovají na vládě, pro mě je partnerem ten, kdo nepodráží, kdo má vlastní názor. Bohužel u kolegů lidovců, to co já zažívám na vládě, to jsou podrazy," uvedla dnes. V koalici by preferovala partnera, kterému se dá věřit, dodala před jednáním vlády.

Jurečka nechtěl předjímat, jestli budou lidovci usilovat o křeslo místopředsedy Sněmovny, které dosud zastával jejich místopředseda Jan Bartošek. Věcí se podle něj bude ještě zabývat celostátní výbor KDU-ČSL, který bude jednat v pátek. "Nicméně nemyslím si, že by kvůli zvýšenému počtu stran měl nějakým způsobem narůstat počet místopředsedů. Vedení Sněmovny, které tady dosud bylo, stačí na to, aby se schůze daly dobře řídit," řekl Jurečka.