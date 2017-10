Lídr Pirátů Bartoš: S ANO žádná koalice nebude

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Mezi lídry napříč stranami druhý nejúspěšnější co do počtu preferenčních hlasů – získal jich přes 13 tisíc. Pirát Ivan Bartoš.

Spolustraníci vyvolávali jeho jméno, tleskali, zpívali. „Nepodělali jsme to za osm let příprav. Hlavně to teď nepo…, “ děkoval jim s nadsázkou a s úsměvem z pódia pražského klubu Uhelna, kde měli Piráti svůj štáb. Radoval se nejen ze vstupu své strany do sněmovny, ale i z toho, že nakonec Piráti předběhli SPD Tomia Okamury.

Sklízíte ovace, vaše jméno, manželka rozdává úsměvy. Spokojenost?

Na začátku kampaně jsme si stanovili cíl deset procent, a ten jsme dosáhli. Byl odvážný ale rozhodně ne nereálný. Osm let spousta lidí sledovala naši práci, kterou mnozí dělali ve svém volném čase vedle práce. Je to ale i strašná zodpovědnost. Už přemýšlíme, jak s tak silným mandátem naložíme. Půjdeme v rámci naší strategie, kterou jsme zveřejnili už před dvěma měsíci.

Vyloučil jste už dříve koalici s SPD a komunisty. Co vítězné hnutí ANO?

Dali jsme si podmínky, které bohužel ANO nedokáže splnit, ani v případě, že by pan Babiš s panem Faltýnkem – kteří jsou stíháni – odstoupili a jejich místo někdo nahradil.

Ani kdyby Andrej Babiš teoreticky couvl, a navrhl na post předsedy vlády třeba Karlu Šlechtovou, Martina Stropnického či Richarda Brabce?

Ačkoli nám bylo v debatách předkládáno, jak si dosavadní koalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL jde po krku, že jim to možná zachutnalo. My jsme zvyklí o tom, co děláme, informovat. Držíme slovo v tom, co jsme napsali – a ta strategie platí.

S ANO tedy žádná koalice nebude?

Nebude.

Dokážete si představit něco, na čem byste se s potenciální staronovou koalicí dokázali shodnout?

V řadě oblastí by mohla zavládnout neskutečná shoda. Například všichni chtějí transparentní stát, posílit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, nikdo nechce montovny, všichni chtějí investovat do vzdělání. Problém je, kde ty peníze vzít. V rozpočtu jsou, jenom se „rozfrcaj“ na korupci, ve státních zakázkách mizí ke 100 miliardám. Tady se musí jasně říct, jaká skutečná funkční protikorupční opatření se musí zavést, aby byly peníze na tu digitalizaci, na zdravotnictví, aby se výrazně mohly zvýšit platy ve školství. To je náš program kontrola moci a mocných. Odmítáme levé a pravé dělení politiky, prostě jsou věci dobré – špatné, užitečné – užitečné, zbytečné… Tak by měla fungovat politika.

Jste za někoho ve sněmovně vyloženě rád?

Těší mě, že se do sněmovny dostali Starostové a nezávislí po tom všem, čím si prošli před volbami. Jsou tam dobří lidé, se kterými se dá jednat – namátkou pan Rakušan, Farský, nebo pan Kužílek, který udělal hodně pro transparentní stát. Připravujeme už novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, aby byl přívětivý k občanům a ty informace se dostávaly, když je žádají. Jsem rád i za TOP 09, i když k osobě pana Kalouska jsem velmi kritický. Myslím si, že by v politice neměl dál pokračovat a třeba ho i členská základna vyzve k odstoupení, protože nedodal výsledek, který byl od něj očekáván. A možná pro pobavení – dostal se i Dominik Feri za TOP 09 – v hlavě to má srovnané a když se s ním bavíte jinak než na facebooku, tak má dobré názory. Minimálně s jeho, mým a ještě s účesem Mikuláše Ferjenčíka z Pirátů čeká sněmovnu atypická trojice.

Evropskou politiku ANO kritizoval za něj zvolený europoslanec Pavel Telička, který se s hnutím rozkmotřil. Kritická je k EU i druhá ODS, o Tomiu Okamurovi nemluvě. Nezhoršuje to naši pozici?

Pan Okamura to, co říká, nemyslí vážně. Ani to nemá rozmyšlené, jak by to mělo fungovat. Směrem k Evropě bychom se měli starat o evropskou politiku a být aktivnější. Naši lidé, kteří jezdí na Evropskou radu, europoslanci, musí aktivně hájit zájmy České republiky. A ve věci, kde je kooperace žádoucí – tedy obrana, společné řešení migrační krize, být aktivní a nedělat tam nějaké kverulanty.