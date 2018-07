Lídr TOP 09 Pospíšil zvažuje vyhazov asistenta. Kupoval byty v ghettech

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil možná vyhodí svého asistenta Jana Zedníka (ODS). Ten v sociálně vyloučených lokalitách na Mostecku s dalšími investory koupil desítky bytů a nechává si platit nájem od lidí, kteří žijí ze sociálních dávek. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz.

„Potkám se s ním o prázdninách a budeme to řešit. Věděl jsem, že investuje do bytů, ale ne za jakých podmínek. Požádal jsem ho o vysvětlení, takže si získávám veškeré informace,“ uvedl pro server Pospíšil.

Nyní se europoslanec přiklání k variantě, že se Zedníkem spolupráci ukončí. A to proto, že pro Pospíšila je takové podnikání „obtížně přijatelné“. „Nechám si to vysvětlit. I on má právo na obhajobu, je soukromá osoba, musím se s ním nejdřív potkat,“ dodal lídr TOP 09.

Zedník je členem jihočeské ODS a Pospíšilovi ho doporučila jeho předchůdkyně v Bruselu Andrea Češková. „Převzal jsem ho po jiné poslankyni, protože byl seznámen s chodem parlamentu. Mám tam lidi, kteří nemusí mít stranickou legitimaci. Pracoval dobře,“ řekl iRozhlasu Pospíšil.

Zedník se v Bruselu věnuje ochraně spotřebitele. Byznys s byty má podle svých slov jako pojistku na důchod. Že by však jistota příjmů ze státních dávek byla motivací, odmítl. Jedná se prý o dobrou investici, protože jsou v této lokalitě byty levné. Navíc ho prý byznys s nemovitostmi „baví“.

Spolu s realitní kanceláří a obchodním partnerem jich má v Mostě a přilehlých Obrnicích celkem už 116.

„Ten náš kalkul byl čistě příležitost na trhu. Levné nemovitosti jsou ideální investiční příležitost na tvorbu hodnoty. Je to náš čtvrtý důchodový pilíř a něco zůstane i pro další generace, pokud se nezmění režim,“ vysvětloval Zedník pro pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus.

Upozornil, že podniká podle zákona. „Jestli náš zákazník v danou chvíli, kdy mu dáme nájemné – a to my dáváme spíše podtržní a za férových podmínek – využívá nějakého doplatku nebo ne, tak to nemohu ani nechci nijak kádrovat,“ vysvětlil iRozhlasu jednatřicetiletý politik.