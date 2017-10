Lídři stran se vyslovili pro poměrné dělení funkcí ve Sněmovně

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek doufá, že v nové Sněmovně bude zachováno poměrné zastoupení stran ve vedení komory. Podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka by však bylo kontraproduktivní, kdyby bylo více než pět místopředsedů. Místopředseda vítězného hnutí ANO Jaroslav Faltýnek s konsenzuálním rozdělením funkcí souhlasí, avšak připustil, že dohoda bude kvůli vysokému počtu zastoupených subjektů složitá. Politici to řekli v povolební debatě České televize.

Zaorálek uvedl, že si umí představit vznik nové vlády během prosince, pokud budou souběžná jednání o obsazení funkcí ve Sněmovně a vládě rychlá. "Doufám, že se bude respektovat systém poměrného zastoupení, bude to asi záležet na tom, jak rychle se bude vytvářet nová koalice," řekl v debatě Zaorálek.

Bělobrádek vyhoví výzvě šéfa ANO Andreje Babiše ke schůzce, kterou Babiš zaslal všem lídrům stran zastoupených v nové Sněmovně. "Jednat se má," řekl. Vedení Sněmovny podle něj bude úzce souviset s tím, jaká bude vláda. "Nemyslím si, že bude devět místopředsedů, bylo by to nereálné a kontraproduktivní, devět je za mezí tolerance, rozumné je tři, čtyři, pět maximálně," řekl.

ANO se bude podle Faltýnka snažit, aby dohoda byla co nejdříve. "Je to o konsenzu, dohodě. Dohoda bude asi složitější, protože subjektů je tam více než doposud," uvedl. Vzhledem k tomu, že se do Sněmovny dostalo devět stran, je podle něj dobře, že prezident chce ke svolání poslanců využít nejzazší možný termín a vytváří prostor pro debatu.

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek u prezidenta Miloše Zemana vidí jinou motivaci. "On se stal teď silným hráčem v ustanovení příští vlády. Bude si dávat pozor, aby ti, kdo mu ještě jasně nevyjádřili nepodporu, mu tu nepodporu nevyjádřili dál," řekl Kalousek s odkazem na prezidentské volby, ve kterých chce začátkem příštího roku Zeman usilovat o znovuzvolení. Ve Sněmovně rychlou dohodu nečeká.

ODS podle svého předsedy Petra Fialy zatím o budoucím uspořádání Sněmovny neuvažovala. "To je to poslední, na co jsem myslel," uvedl. Odkázal na úterní jednání poslaneckého klubu ODS. Předseda komunistů Vojtěch Filip míní, že měsíc by na dohodu stačit mohl.