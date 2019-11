V sobotu 16. listopadu se na pražské Letné uskutečnila obrovská demonstrace namířená především proti Andreji Babišovi. Podle pořadatelů ze spolku Milion chvilek se jí zúčastnilo na 300 tisíc lidí. Část z nich přijela z různých koutů České republiky. Anketní otázka redaktora Deníku zněla: "Proč jste tady a co byste vzkázali premiérovi a prezidentovi?"

Demonstrace proti Andreji Babišovi na Letné 16. listopadu 2019. | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

Marie Kučerová, Smržovka:

Lídři této země by měli přestat lhát a krást. A měli by odstoupit. Prezident s premiérem tvoří dobře fungující tandem, za současný marasmus ale nemohou jen oni. Zodpovědní jsou i jejich voliči. Většině je zkrátka bližší košile než kabát a mnoho lidí se nechá snadno zmanipulovat. Tak to nejspíš bude vždy, ale na druhou stranu je to možné využít i „z druhé strany“. To znamená snažit se přesvědčit tento typ lidí o jiné volbě. To by mohlo přinést alespoň dočasně pozitivnější stav.