Miková se narodila 31. ledna 1922 v Praze v židovské rodině. V srpnu 1938 zvažovala rodina emigraci do Švýcarska, nakonec se však rozhodli k návratu do Prahy. Dceru Lisu na podzim 1938 rodiče vypravili k příbuzným do chorvatského Záhřebu, odkud měla odjet do Anglie, ale opět se vrátila do Československa.