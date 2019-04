Magazín Víkend: Listování albem českého komiksu

V květnu to bude padesát let, co bez přestávky vychází komiksový časopis Čtyřlístek. Ten má většina z nás spojený hlavně s příběhy známého čtyřlístku – Myšpulína, Pindi, Fifinky a Bobíka. Ale v oblíbeném časopisu vycházely i další seriály. U příležitosti jeho padesátin tedy neuškodí podniknout osvěžující procházku historií našeho (nejen dětského) komiksu.

Slavná čtveřice | Foto: Archiv Deníku

V dětství jsem nebyl hltounen komiksů, spíš občasným konzumentem. Čtyřlístek a „ábíčko“ byly nedostatkovým zbožím, předplatné jsme s bratrem neměli, ale možná s o to větší chutí jsme si četli útržky Kruanových dobrodružství, Vzpoury mozků nebo právě příhody Čtyřlístku. Patřil jsem k fandům vznětlivého Bobíka, kterých, jak jsem zjistil až v dospělosti, bylo v mé generaci více, než se zdálo. Ačkoli stál Čtyřlístek bezpečně stranou ideologie, klima našeho školního věku přece jen našeptávalo sympatie k vůdčímu a pokrokovému Myšpulínovi a rázné Fifince. Pinďa byl trochu strašpytel a Bobík chytal na první našlápnutí, což ovšem bylo mužné i komickézároveň. Vzpomínám si, že mi Bobík svou osobností i vizáží připomínal herce Vítězslava Jandáka. A i dnes si někdy vzpomenu na radu, kterou mu výchovně uštědřuje Fifinka: „Máš-li hlad, nalij si sklenici mléka!“ Ale posuňme se od školního mléka hlouběji do minulosti. Ferda, Pytlík a parta Rychlých šípů Jedním z prvních tvůrců komiksu u nás byl Ladislav Vlodek (1907–1996). Sochař a později malíř a grafik pobýval nějaký čas ve Spojených státech a znal moderní pojetí kresleného seriálu. Jako první u nás použil textové „bubliny“. Jeho pozoruhodný seriál o přihlouplém chlapci Adolfovi ale nebyl moc přijat. Vlodek také maloval reklamní komiksy či „stripy“ s vykutáleným kocourem Felixem, například pro Electrolux nebo Hašlerky. O dost úspěšnější už byli Josef Lada a Ondřej Sekora. Hrusický malíř a ilustrátor obrazově vypravoval nejen dětské knížky, ale jeho známí zvířecí hrdinové vystupovali již v meziválečných komiksech. Lada vytvořil i komiks na motivy Haškova Švejka, kterého si bez jeho ilustrací dnes těžko představíme. Mezi válkami se zrodil také Freda Mravenec a Brouk Pytlík Ondřeje Sekory. Ti se objevili nejprve v kreslených komiksech pro dospělé, v nichž se pojil humor s mravním poslestvím. Sekora kreslil seriály i do dětských časopisů (například Kuře Napipi) a v 50.a 60. letech se řada jeho hrdinů dostala do knížek, které si oblíbili děti i rodiče a které svým posestvím přesáhly rámec dětské četby. Mnohem více se o Čtyřlístku a komiksech dozvíte v sobotní příloze Víkend, která je součástí regionálních Deníků. Co dalšího se dočtete v magazínu Víkend?

- Odsouzení s otazníky! Vrah – slovo, které ve spojení se svým jménem nechce slyšet nikdo.

- Něco málo z garstronomie: Slanina není zlo.

- Jarní úklid Předplaťte si Deník s přílohou Víkend již od 76 Kč měsíčně, (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.

Autor: David Nesnídal