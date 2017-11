Lobbista Janoušek žádá o přerušení výkonu trestu. Ze zdravotních důvodů

Lobbista Roman Janoušek se zdráhá nastoupit do vězení. Ke krajskému soudu v Brně dnes přišla žádost o další přerušení výkonu jeho trestu ze zdravotních důvodů. Přerušení trestu mělo skončit 25. listopadu, kdy měl Janoušek do vězení nastoupit. Soud má nyní lhůtu 14 dní nato, aby rozhodl. Informovala o tom Česká televize.

Janoušek si dlouhodobě stěžuje na komplikace s hlavou, minulý rok absolvoval operaci, po níž do ní začal krvácet.

Janoušek ve svém Porsche Cayenne v pražské Vyskočilově ulici v roce 2012 zezadu narazil do jiného auta a z místa nehody ujel. Asi o 30 metrů dál, na nedaleké křižovatce zastavil na červenou. Řidička nabouraného Volva ho mezitím doběhla, postavila se před jeho vůz a chtěla mu zabránit, aby odjel. Janoušek do ženy nejdříve dvakrát najel a poté ji úmyslně srazil. 51letou Vietnamku nechal ležet na silnici a ujel, aniž by jí poskytl první pomoc.

Policisté ho ale dostihli. Opilý Janoušek tehdy nadýchal přes 2,2 promile.

Justice lobbistu nakonec nepotrestala za pokus o vraždu, ale za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky - a to 4,5 lety vězení. Do vězení sice nastoupil, výkon trestu má ale dlouhodobě přerušený ze zdravotních důvodů.

Potrestán byl i dopravní znalec Jiří Doleček, který zkreslil znalecký posudek v Janouškův prospěch. Soud mu uložil podmíněný trest vězení v délce 18 měsíců. Obžalovaný má také zaplatit státu 7800 korun. Proti verdiktu se odvolal.