Možná si ještě mnozí lidé vzpomenou, jaké debaty se točily v roce 2009 kolem tehdy nového loga Ostravy z dílny studia Najbrt. Tři otočené vykřičníky mají podle autorů stylizovat energii, sebevědomí a humor. Svá loga, která se značně liší od heraldické historie, má i Praha, Brno, Plzeň, Cheb či Krupka. A nově i Hradec Králové. Nejpovedenější logo českého města teď mohou v anketě Deníku vybrat čtenáři.

Nové logo Hradce Králové. Líbí se vám? | Foto: Se svolením města Hradec Králové.

Na začátku letošního března se Hradec Králové přidal ke čtyřicítce měst v České republice, kde historický znak doplňuje i moderní logo. V případě Hradce se jedná již o druhou várku změny vizuálního stylu. První novodobé logo vytvořila pro krajské město v roce 2009 Lenka Dušánková. Hranatý logotyp, který měl symbolizovat otisk architektury, urbanismu a funkcionalismu Josefa Gočára, se však příliš neujal. Letos jej nahradil nový pohled z dílny studia superlativ.works. Tomu dominuje velké písmeno G (z poněmčeného Gretz – Hradec), které v původním znaku drží lev.

„Znak jsme redukovali na základní geometrické tvary svatováclavské koruny a verzálky G, což z historického emblému vytváří přirozeného nástupce, esteticky současnou značku, která splňuje požadavky na bezproblémovou aplikaci pomocí množství technologií včetně displejů,“ popsal nové logo Petr Štěpán ze zmíněného studia.

Zda se logo mezi Hradečáky ujme, ukáže až čas. Ostatně již v minulosti měla s novým vizuálním stylem některá města problémy. A to nejen v Ostravě, kde si lidé dělali legraci z toho, že zdejší logo vzniklo u autora Aleše Najbrta doma na ledničce, kde měl mít připnutou výzvu „Nezapomeň, logo Ostrava!!!“

Připomínalo Nespresso

Své si užili také ve východočeském Náchodě. Hlavním důvodem pro změnu loga bylo vyjádření Úřadu průmyslového vlastnictví, u kterého si město zažádalo o zápis do rejstříku ochranných známek, který doporučil logo upravit tak, aby nepřipomínalo značku kávovarů Nespresso. „Nyní slovo Náchod doplňují již dobře zažité vlnky v barvách modré a zelené, které znázorňují vodu a kopce, jimiž je Náchod obklopen,“ uvedla ke změně mluvčí radnice Nina Adlof.

Podle provozovatele domény designportal.cz, která se logotypy dlouhodobě zabývá, Martina Kaldy, je snaha měst odlišit se od tradiční heraldiky racionální. „Dnes je již běžné, že se taková loga dávají na tužky a hrnky. Pokud by se tam dával erb, je to složitější a ne vždy se na daný předmět hodí. Doplnění historie o nové logotypy také například dobře sdružuje podobu městských organizací. I Česká republika má více symbolů a užívají se dle potřeby, co je v danou chvíli nejlepší,“ uvedl Kalda.

Dodal, že dobré logo vychází často z dílny renomovaných studií. „Dobrá loga od špatných většinou odlišuje kvalita zpracování. U dobrých předchází celému procesu výběrová řízení a odborné debaty. U špatných se osloví nějaký člověk či studio napřímo,“ doplnil Kalda. Spolu s návštěvníky webu designportal.cz kladně hodnotí například vizuální styl Příbrami, Nymburku či Luhačovic.