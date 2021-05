Pozměňovací návrh předložil poslanec Petr Pávek (STAN), následně ho přijal garanční zemědělský výbor a doporučil Sněmovně ke schválení. Návrh kritizuje řada ochránců zvířat, ale i politiků. Veřejně ho odsoudil například senátor Václav Láska. Ačkoli přiznává, že není ortodoxní ochránce zvířat a s souhlasí s jejich konzumací i lovem, obává se, že návrh je iniciovaný pouze chutí lovit pro zábavu. „(Návrh) Posouvá náš vztah ke zvířatům jinam, a to do roviny Pojďme chovat zvířata, abychom je pak mohli různými zábavnými a vzrušujícími způsoby zbavovat života. A to už je na mě moc,“ poznamenává senátor.

Pokud návrh Sněmovnou projde, chce ho v Senátu zastavit. „Navíc udělám něco už teď. Napíšu všem poslancům, s nimiž mám dobré vztahy, aby si na tuhle změnu dali pozor a aby ji nedopustili. Bylo by fajn zastavit tuhle hloupou věc dřív, než Sněmovnou projde,“ dodává.

Zajedno nejsou ani myslivci, kteří o lovu lukem vedou horlivé debaty na sociálních sítích. Ve skupině, která má více než čtyřicet tisíc uživatelů se objevují především názory, že lov lukem není tradičním způsobem lovu v České republice, ozývají se i obavy, že zbraň se dostane do rukou lidem, kteří nebudou mít dostatečné schopnosti. „To pak bude po lesích běhat trpící zvěře, s šípem v hlavě,“ obává se například Václav Sucharda. Jiní kritizují, proč by se vůbec měly zakázané zbraně povolovat. „Máme 21. století, tak se budeme vracet zpátky do středověku a běhat po lesích s lukem jako Robin Hood,“ komentuje ironicky Miroslav Sobolík.

Lov lukem je náročná disciplína

Českomoravská myslivecká jednota, která v České republice sdružuje přibližně šedesát tisíc členů, má pod svojí organizací zaregistrovaný Klub lovecké lukostřelby od roku 2019. Jako Česká asociace lovecké lukostřelby existují od roku 2012. Právě osvěta a snaha zlegalizovat lov lukem je jednou z hlavních funkcí klubu. Jeho předseda Alexandr Vrága důrazně odmítá, že by návrh byl hnán chutí po extrémních zážitcích. „Pořád jsme myslivci a ke zvěři chováme hlubokou úctu. Luk bude pouze další zbraň k výkonu práva myslivosti, nikoliv kratochvíle. Lov lukem je náročná disciplína, kterou nemůže ovládat každý. Vůči zvěři je to mnohem citlivější způsob lovu, než ten palnými zbraněmi,“ říká.

„Nemůžete střílet zvěř na více než třicet metrů, musíte se dostat ke zvěři opravdu blízko, to o vás ale neví a není nervózní. Pak je rána z luku vždycky fatální a spolehlivá, zvěř okamžitě ztrácí velké množství krve, což způsobí v podstatě vypnutí mozku. Zvěř umírá rychle, ale nezažívá stres jako po zásahu kulkou, často se nedává ani na útěk,“ popisuje největší výhody lovecké lukostřelby. Výhody spočívají podle předsedy i v tom, že myslivec vždycky bude díky krátké vzdálenosti vědět, zda je kus opravdu vhodný k odstřelu nebo se nejedná o chovného jedince. Omyl může jinak některé myslivce stát celoživotně i ztrátu loveckého lístku a tučnou pokutu. Hrot šípu navíc způsobí v těle čistý řez s masívním krvácením, netrhá ji jako kule, která působí devastující zranění i okolních tkání.

Luky by také mohl pomoci řešit aktuální problémy s přemnoženou zvěří ve městech. Střílet v zastavěné oblasti je částečně zakázané a i při povolení od úřadů velmi riskantní. „Naopak lov lukem divočáků, kteří planýrují části měst, je v tomto případě vhodný a bezpečný. Praxi v tom mají třeba italská nebo španělská města, kde takový odstřel, z pověření státu, běžně probíhá,“ doplňuje Alexandr Vrága.

Pokud by návrh prošel, myslivci by museli složit mezinárodní zkoušku. Ta se dá přibližně přirovnat k získání zbrojního průkazu. Uchazeč by musel prokázat schopnost, že dokáže spolehlivě trefit cíl, absolvovat s dobrými výsledky řadu hodin střelby a také prokázat orientaci v české legislativě. Střelba by byla povolená jen z kontrolními orgány povolených zbraní, nebylo by možné, aby se myslivec vybavil například v obchodě se sportovními potřebami. „Podobně jako u zbraní by střelec získal pro zbraň registraci, která by podléhala kontrole, ať ze strany policie nebo myslivecké stráže,“ dodává Vrága.

Mezi zakázané střelné zbraně patří i kuše. S těmi ale návrh nepočítá a klub lukostřelby si momentálně jejich zlegalizováni ani nepřeje. Především kvůli obavám z pytláků. „Kuš je totiž na rozdíl od luku zneužitelná zbraň, která je na ovládání mnohem jednodušší, dá se schovat, můžete ji používat i z auta, přidělat noční vidění a podobně,“ vysvětluje Alexandr Vrága. „Už nyní se s pytláctvím a využíváním kuší setkáváme. S myslivostí to nic společného nemá, často tak řeší okusy bohužel třeba zahrádkáři,“ uzavírá předseda lukostřelců Alexandr Vrága.