Myslíte si, že lov lukem má v honitbách Lesů České republiky své místo a umožníte ho, pokud novela projde?

Tento způsob lovu bychom umožnili, ale přikláníme se zatím k tomu, že jen v oborách. Jde o bezpečnost. Lov lukem má specifika. Například je to velmi krátká účinná vzdálenost, lov pouze ve dne a také úzký okruh osob, které to ovládají.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Lov lukem může pomoci vyřešit problém s přemnoženými divočáky:

Lov lukem v ČR? Je náročný, může ale pomoci s přemnoženými divočáky ve městech

Kolika zaměstnanců by se tento druh lovu mohl týkat? Byla by to masová záležitost?

Jedná se o velmi specifickou aktivitu, proto nyní nemáme přehled, kolik našich zaměstnanců se lovecké lukostřelbě věnuje. Nepředpokládáme ale, že by kvůli tomu výrazně přibylo aktivních myslivců, kteří plní plány lovu.

Ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů České republiky Libor Strakoš.Zdroj: Lesy ČR

Je podle vás lov lukem aplikovatelný na všechny druhy honiteb, které Lesy ČR vlastní a spravují? A jaká je podle vás jeho největší výhoda?

Jak už jsem řekl, přikláníme k lovu lukem pouze v oborách. Inspirujeme se u slovenských kolegů. Výhodou je bezesporu nehlučnost tohoto způsobu lovu.