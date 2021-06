Z Liberce, kde v civilu pracuje jako montér vodovodního potrubí, vyjel Kouřil se svým kolegou už odpoledne, přesto mu to nebylo nic platné. „Nestihli jsme to proto, že dálnice D1 byla naprosto ucpaná, takže nám k cíli chybělo asi dvacet minut,“ řekl Kouřil Deníku.

Že se na cestu téměř přes celé Česko vydali zbytečně, pochopili „lovci tornád“ ve chvíli, když v mobilech uviděli na internetu první snímky, které jejich amatérští „kolegové“ pořídili jen o pár kilometrů dál. „Nebylo nám z nich dobře, když jsme viděli, že to bralo majetek a životy,“ konstatoval Kouřil s tím, že autoři záběrů si zřejmě neuvědomovali, jaké nebezpečí jim při jejich pořizování hrozí.

ON-LINE k situaci na jihu Moravy po tornádu najdete ZDE

Informovanost veřejnosti o tornádech a jejich záludnosti je totiž podle Kouřila v tuzemsku minimální. „Když lidi viděli tornádo, tak všichni vyběhli na dvorky a začali to natáčet. Pro zdokumentování je to samozřejmě super, ale když vám kolem hlavy létají trosky, jde o život,“ konstatoval.

Amatérský meteorolog připomněl, jak odlišně se v případě tornáda chovají například zkušení obyvatelé amerického středozápadu. „Nikdo na nic nečeká a nikam nekouká, všichni hned automaticky zalezou do sklepa. Tady je přesně naopak, protože je to hodně výjimečná situace,“ poznamenal Kouřil.

Podle Kouřila „lovci bouřek“ věděli již tři dny dopředu, že pro vznik tornád budou v později postiženém regionu ideální podmínky. „Byly víceméně takové, jako bývají v Americe,“ konstatoval. Přesto se až do poslední chvíle obvykle neví, zda i v takovém případě mohutná bouře nazývaná supercela skutečně přeroste až v ničivé tornádo. „Stát se to sice nemusí, ale byly tam podmínky pro to, aby to ‚bouchlo‘ a opravdu bohužel přišlo takovéto peklo,“ dodal.