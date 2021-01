"My víme, jak se vám říká v Karviné. Hanzel desítka." Těmito slovy začala nyní již legendární scéna z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která vyvrcholila rvačkou o mikrofon mezi nezařazeným poslancem Lubomírem Volným (dříve SPD) a předsedajícím Tomášem Hanzelem, do níž se zamíchali ještě členové sněmovní ostrahy.

Desítka a flákanec

Když Hanzel Volnému vypnul po výše uvedených slovech mikrofon, došel poslanec k jeho místu a začal se s ním násilím přetahovat o jeho mikrofon s pokřikem: "Mě neumlčíte, Hanzele desítko!" Ve strkanici se nakonec podařilo ochrance Volného od předsedajícího oddělit a uklidnit.

"V Karviné koluje takový vtip, že pan Hanzel měl z každé státní zakázky deset procent. To není obvinění, já netvrdím, že je to pravda. Jen říkám, že to je jeho přezdívka," vysvětloval později v několika titulech (Blesk, Život v Česku) Volný s tím, že svá slova není schopen ničím doložit.

Internetové uživatele však více než slova o "desítce" výrazně více zaujal jiný Volného novotvar, jímž se poslanec ohrazoval proti mužům, kteří se jej snažili od mikrofonu odtrhnout. "Dostaneš flákanec," nechal se slyšet Volný.

Toto slovo spolu s potyčkou okamžitě vyvolalo spontánní reakci desítek internetových karikaturistů a sociální sítě zaplavily koláže, vtípky a odkazy na nejrůznější kulturní díla, kde se náhle "flákanec" objevil ve stěžejní roli.

Ring Volný

Kromě obrazových komentářů se pochopitelně vyrojilo také hodně sarkastických tweetů ze strany internetových komentátorů, známých osobností i dalších politiků. Asi největší popularitu si získal výrok Miroslava Kalouska: "Sotva jsem odešel, už se perou."

Sotva jsem odešel, už se perou…?. Ne, teď vážně: Poslanec Volný se dopustil násilí na předsedajícím schůze. To nelze tolerovat, něco takového si nikdo nesmí dovolit. Měl by zasednout mandátový a imunitní výbor a uložit nejpřísnější možný trest. https://t.co/5C9MKXKQuB — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 21, 2021

Nejednoho internetového diskutéra také napadlo spojit poslancovo příjmení se známým úslovím zahajujícím boxerský zápas. To byla souvislost, která se prostě nabízela.

Ring Volný. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 21, 2021

Poslanec Volný se snaží znervóznit soupeře před dalším zápasem. pic.twitter.com/Y6EiP00RPW — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 21, 2021

Nejlepší verze ring Volný. pic.twitter.com/fitJ81jdP0 — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) January 21, 2021

Někteří komentátoři projevili vážněji míněnou obavu o to, kam podobné chování Českou republiku vede a kde se úpadek politické kultury zastaví.

Na úroveň Ugandy nás dostává vrchní popírač Black lives matter Lubomír Volný. A to jsem ještě urazil Ugandu. pic.twitter.com/F2nI23l3Oq — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 21, 2021

Nejhorší je, že tomu, co předvádí konspirátor a manipulátor Lubomír Volný a další jeho nacionalističtí kamarádi, budou někteří lidé bohužel tleskat, jak to těm poslancům "nandal". Lidé nevěřte manipulátorům zneužívajícím lži pro vlastní propagaci a prospěch na úkor společnosti… — Tomáš Martínek (@TomasMartinekCZ) January 21, 2021

Připomenutí se dostalo také některým dalším kauzám z minulosti české politiky, v nichž došlo na osobní fyzické útoky, ať již v nich figuroval Volný nebo nějaký jiný politik. Například Miroslav Macek, který si na valné hromadě České stomatologické komory vyřizoval v roce 2006 účty s Davidem Rathem.

2019: P. Volný (SPD) vyzývá kolegu z ČSSD Birkeho "Pojď ven"

2021: P. Volný kvůli vypnutému mikrofonu kolegu z ČSSD Hanzela rovnou inzultuje

Asi zase nastavuje zrcadlo… pic.twitter.com/KIKGlBQGTg — Markéta Bidrmanová (@Bidrmanova) January 21, 2021