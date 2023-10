Robert Fico jako premiér slovenské vlády nebude podle bývalého šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka (SOCDEM) bořit evropský pilíř pomoci Ukrajině. Uvedl to v rozhovoru pro Deník.

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Fico je pragmatik a na první povolební tiskové konferenci řekl, že pro Slovensko není jiná alternativa než EU a NATO. A že je připraveno pomáhat Ukrajině materiálně a humanitárně. Samozřejmě se bude snažit dodržet to, co slíbil voličům, ale nemyslím si, že to bourá základní postoj Unie k Ukrajině,“ řekl Zaorálek.

„Navíc jako premiér bude mít Fico úplně jiné starosti, protože slovenský rozpočet není v ideální kondici. Jakkoli je kontroverzní, bude především administrátorem, který je schopen stát spravovat a situaci uklidnit. Minulé vlády to nedokázaly, stát v podstatě rozložily,“ dodal.

A bude Fico v Bruselu spíš na straně Viktora Orbána, nebo Petra Fialy? „Nemyslím, že by došlo k nějakému slovensko-maďarskému sbližování a že by chtěl Fico dělat Orbánovu politiku. Pro mě jako ministra zahraničí bylo na mezinárodní úrovni velké terno, že mám Slovensko po boku, protože jsem věděl, že mi vždycky pomůže. A totéž platilo naopak,“ prohlásil Záorálek.

Podle něj se to oběma zemím vyplácelo. „Přeji si, aby to pokračovalo. Nedávné výroky z české strany jsem proto považoval za neobratné. Mělo by je překrýt přání lidu obou zemí, aby jejich politici spolu vycházeli nadstandardně,“ míní Zaorálek.

Ukrajina v NATO ani EU hned tak nebude

V té souvislosti dal najevo nespokojenost s politikou Evropské unie. „Přiznávám, že v řadě věcí mi evropská politika vadí. Dělá totiž věci, které se dají těžko pochopit. Třeba když Ursula von der Leyen přijede do Kyjeva, mává papírem a říká, že když ho Ukrajinci vyplní, budou přijati do EU. Jako by šlo o nějaký byrokratický proces,“ ilustroval.

Realita je podle Zaorálka jiná. „Na summitu ve Vilniusu se naprosto tvrdě řeklo, že NATO nesleví z žádných podmínek. Při vstupu do EU je to stejné. Pokud nedojde k deeskalaci, příměří, mírové dohodě a vytvoření podmínek pro rekonstrukci země, nelze mluvit o integraci. Přitom každý bod má svá pravidla a obtíže při naplňování, avšak ani jeden se nedá vynechat. Evropa je skvělá při vytváření očekávání, ale také těžkých zklamání a hořkosti, protože je nedokáže naplnit. My máme povinnost pomáhat Ukrajině, ovšem také s ní mluvit férově a nedávat nesplnitelné sliby,“ konstatoval.

Migrace je zásadní problém

Lubomír Zaorálek vyčítá Evropské komisi, Evropské radě a europoslancům i neschopnost efektivně řešit ilegální migraci. „Už za Sobotkovy vlády jsme řekli, že je nutné přerušit všechny dodavatelské řetězce přes Středozemní moře. Nedovolit, aby fungovaly lodě s uprchlíky před potopením. Máme-li 300 tisíc vojáků, které chce NATO rozmístit na východní evropské hranici, tak musíme mít i schopnost zajistit, aby se přes moře takové lodě neplavily. Vždyť tu přepravu organizují mimo jiných wagnerovci. A my tomu přihlížíme a občas se zmůžeme na nějaké prohlášení. Přijali jsme desetibodový plán v okamžiku, kdy už měl být dávno splněný. Pašerácké lodě se měly zabavovat a potopit,“ je přesvědčen Lubomír Zaorálek.

