Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) bude žádat vládu o 1,16 miliardy korun, které by podle něj měly přispět ke zmírnění dopadů koronavirové krize na kulturu. Pro nezávislé subjekty bez vlastního zřizovatele chce 440 milionů, které se přidají do grantového řízení. Navrhuje zřídit program na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií s 30 miliony korun. Regionální kultuře chce poslat 390 milionů a pro resortní příspěvkové organizace chce letošní příspěvek navýšit o 300 milionů korun.

Přejít do galerie

Rozhovor s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem | Video: Deník

Vyplývá to z materiálu připraveného pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Největší podíl ze sumy, kterou bude ministr chtít pro svůj resort získat, je 440 milionů korun na podporu živého umění. Mělo by se o ni navýšit letošní grantové řízení v programu Kulturní aktivity pro projekty těch pořadatelů, které nemají vlastního zřizovatele a jejichž projekt se nebude moci minimálně do 30. června uskutečnit. Opatření se týká tance, divadla, hudby, výtvarného umění, včetně malých nakladatelů.