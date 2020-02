Pohřeb se koná v zaplněné velké obřadní síni strašnického krematoria, kam dorazila řada osobností činných v 90. letech, kdy byl Dobrovský členem vlády a vedoucím kanceláře prezidenta. Rozloučit se přišli například někdejší premiér a předseda Senátu Petr Pithart, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, filozof Jan Sokol či předseda STAN Vít Rakušan. Zástupce vyslala řada státních institucí, dorazil i náčelník generálního štábu Aleš Opata a někteří jeho předchůdci.

Dobrovský se narodil 3. února 1932 v Kolíně. Koncem 50. let nastoupil do rozhlasu, kde do začátku normalizace působil jako komentátor a zahraniční zpravodaj. Za normalizace byl skladníkem, čističem oken a topičem. Podepsal Chartu 77 a redigoval samizdatové publikace. V roce 1989 se stal mluvčím Občanského fóra, později nastoupil na ministerstvo zahraničí, od října 1990 do července 1992 byl československým ministrem obrany.

Později vedl kancelář prezidenta Václava Havla a v letech 1996 až 2000 zastupoval Českou republiku jako velvyslanec v Rusku. V roce 2002 ho Havel ocenil Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Byl nositelem řady dalších ocenění.