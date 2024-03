Krabkostky vypadají jako ze čtyřhvězdičkového hotelu, chválí pokrm socioložka

Oběd zformovaný do pestré vrstevnaté kostky, jež lze držet v ruce a snadno polykat, je vynález Diakonie v Krabčicích. Pozitivně ho hodnotí socioložka Masarykovy univerzity Lucie Vidovičová specializující na plnohodnotné stáří. Oceňuje estetičnost a funkčnost takového pokrmu. „Že to je estetický zážitek, za nějž by se nemusel stydět čtyřhvězdičkový hotel. A dívat se na krásné věci je základem kvality života,“ popisuje svoje pocity Vidovičová.

V Diakonii Krabčice vzniká lehce poživatelné jídlo v kostkách | Video: Deník/Zuzana Hronová