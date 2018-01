Ludvík sliboval e-recepty. V jeho Motole skoro nefungují

/INFOGRAFIKA/ Vše je připraveno. Elektronické recepty může okamžitě předepsat drtivá většina lékařů, tvrdil na začátku listopadu ještě jako ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Jenomže teď se Ludvík vrátil na post šéfa pražského Motola a narazil na realitu. Téměř dva týdny po spuštění povinného e-receptu předepisuje léky elektronicky sotva desetina „jeho“ lékařů. Zbylí se do systému nedostanou.

„S ohledem na potíže s registracemi lékařů ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nemůže do dnešního dne většina našich lékařů e-recepty vydávat. V tuto chvíli je plně aktivováno jen asi sto lékařů. U další tisícovky probíhá aktivace přístupů a na registraci čeká zhruba tři sta lékařů,“ potvrdila Deníku vedoucí oddělení marketingu motolské nemocnice Ludmila Šimáčková.

JEN DESETINA

Největší špitál v zemi, který ošetří skoro 2,5 tisíce lidí denně, tak podle ní stále vydává jen klasické papírové recepty. Elektronicky se jich za celou dobu podařilo vystavit sotva několik desítek.

S podobnými problémy se potýkají i v dalších zařízeních. Třeba v brněnském Masarykově onkologickém ústavu může vydávat e-recepty jen polovina doktorů. Zbylí marně čekají na přístupová práva. „Některým dokonce přišlo, že byla jejich žádost bez důvodu zamítnuta,“ přiblížil situaci zástupce ředitele ústavu a současně poslanec za ANO Rostislav Vyzula.

Další lékaři se sice do systému dostanou, elektronické recepty se jim ale vydat nepodaří. Část pacientů se navíc potýká s velkými problémy v lékárnách. „Zkrátka to nefunguje. Problémy jsou s mailovými i esemeskovými recepty,“ řekla Deníku dětská neuroložka a senátorka Alena Dernerová.

MŮŽE ZA TO KOMORA

Exministr zdravotnictví a staronový ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík si přesto pochybení nepřipouští. Na otázku, jestli nebylo předčasné spustit povinný e-recept, když není systém dopracovaný, odpověděl: „Problém není v e-receptu, ale v tom, že od půli listopadu neprobíhá registrace přihlášených lékařů ze strany lékového ústavu. A ten za to taky nemůže, protože tomu zase dost rychle neověřuje lékaře Česká lékařská komora.“ Ta je podle něj za kolaps odpovědná.

Což zase nadzvedlo šéfa komory Milana Kubka. „Komora má seznam lékařů veřejně vyvěšený na svém webu. Takže pokud by úředník lékového ústavu chtěl, mohl by si tam konkrétního lékaře vyhledat a ověřit sám. Trvat mu to bude nejdéle pár vteřin,“ reagoval na výtku Kubek.

Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už avizoval, že technické problémy řeší. „Ještě minulý týden nemělo povolení léky předepisovat 8 tisíc lékařů, dnes jich je kolem 6 tisíc,“ informoval na úterním jednání sněmovního zdravotního výboru. Lékaři podle něj od začátku ledna vydali zhruba milion elektronických receptů, pacienti si jich v lékárnách vyzvedli 579 tisíc.

GENERÁLNÍ PARDON

Lékařům, kterým hrozily za blokování e-receptu až dvoumilionové pokuty, také přislíbil generální pardon. Úřady jim nejméně v prvním roce žádné sankce nevyměří. „My se mezitím budeme muset vypořádat se všemi chybami systému. Začneme také připravovat legislativu, která umožní další funkcionality e-receptu,“ řekl už dříve Vojtěch. Stále totiž nefunguje slibovaný lékový záznam pacienta, který měl například zabránit duplicitám a nebezpečným kombinacím medikamentů.