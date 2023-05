Duše je něco jako homeostatický systém udržující rovnováhu. S tím souvisí i kompenzační funkce snů. Pokud jsme příliš duchovně zaměření, přehlížíme tělesné aspekty života a obyčejný lidský život nám přijde fádní a nudný, pak tuto jednostrannost nevědomí kompenzujeme sny plné sexu a jídla. Jak je to s lidmi, kterým se sny nezdají, které sny jsou důležité a jak se vypořádat s noční můrou? Nejen na tyto otázky odpovídal terapeut Lukáš Karas, který se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii a mimořádné stavy vědomí.

Terapeut Lukáš Karas s redaktorkou Deníku Bohumilou Čihákovou | Foto: Deník/Bohumila Čiháková

Co se vám dneska zdálo?

O klíči, který zajíždí do mechanismu zámku. Byl to pro mě doslova klíčový sen.

V čem klíčový?

Neurobiologové, kteří sledovali, co se děje ve spánku, experimentálně zkoumali dvě skupiny studentů francouzštiny. Jedna se měla učit francouzštinu přes den a ta druhá si měla učební látku číst před spaním. Lepší výsledky nakonec vykazovala druhá skupina. Vědci se totiž domnívají, že mozek během spánku informace zpracovává tak, aby jim dal co nejlepší logické uspořádání. Podobně jako když se snažil Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádat chemické prvky do tabulky. Tehdy nemohl najít ideální uspořádání, dokud se mu periodická tabulka prvků, tak jak ji dnes známe, nezjevila ve snu. Takže můj sen jen potvrzuje, že to, nad čím momentálně bádám, do sebe zapadá jako klíč do zámku. Jednoduše mi něco dochází. V poslední době mám spoustu takových „aha“ momentů.

Měli bychom se nad svými sny zamýšlet? Proč bych mu měla dávat větší význam, zvlášť když nebyl hezký?

Pokud se jedná o nějaký opakovaný sen, je dobré se nad ním zamyslet. Takový sen totiž může poukazovat na problém vyžadující naši pozornost. Ten pak máme reflektovat a vyřešit.

Mají sny hlubší význam?

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

V úvodu jsem zmínila psychoterapeuta Junga, který říká, že sen, nad kterým se nezamyslím, je jako dopis, který neotevřu. Ale co sny, kde umírají blízcí nebo naše malé děti, které se topí, nebo jiné bolestné příběhy? Nechat si takový sen propustit do duše je skoro návod k tomu, jak se topit v úzkostech a depresi. Už jen proto, že mnoho lidí chce vnímat sen pouze jako sen a tyto myšlenky se snaží přebít něčím příjemným, než v nich číst.

Duše je něco jako homeostatický systém udržující rovnováhu. S tím souvisí i kompenzační funkce snů. Pokud jsme například příliš duchovně zaměření a přehlížíme tělesné aspekty života, přičemž obyčejný lidský život nám přijde fádní a nudný, pak tuto jednostrannost nevědomí kompenzujeme například sny plné sexu a jídla.

To nezní špatně.

A naopak člověk, který je přízemní a chybí mu duchovní přesah nebo jen vyšší perspektiva, má duchovní sny. V podstatě se nevědomí snaží doplnit to, co vědomí přehlíží. A proto je dobré se o sny zajímat, protože svým způsobem je to dialektický vztah. Pravda je někde uprostřed. Například se doberu nějakého závěru, ale zcela vynechám jakoukoliv pochybnost. Budu mít pocit, že jsem stal jakýmsi majitelem pravdy. Na to se mi bude zdát sen, jak přednáším někde ve třídě. A po přednášce se mi celá třída bude smát. Takový sen by mi napovídal, že to s mojí jistotou nebude příliš vážné.

Pak máme sny, které se opakují. Ty nejčastěji souvisí s nějakým zraněním. Jejich opakování bychom mohli vnímat jako pokus o uzdravení, kdy opakované přehrávání sleduje metabolizaci traumatu. To se děje například vojákům, jejichž sny jsou plné bolesti z války. Takže se vlastně jedná o pokus o uzdravení. Tím, že takovým snům vycházíme vstříc, nejlépe za pomoci odborníka, napomáháme vlastnímu uzdravení. Je to stejné, jako když si zlomíte nohu. Když se tváříte, že noha není zlomená, nijak si tím nepomůžete.

A co když nějaký ten sen přečtu špatně, nepochopím jeho myšlenku, vyložím si ho špatně nebo si ho přesně nepamatuji?

To je na práci se sny geniální. Sny, které nepochopím, se budou opakovat do té doby, dokud vědomí nezaujme správný postoj k nevědomí. Tehdy, kdy je obnovena duševní rovnováha, sny buď ustanou, nebo se v nich objeví nové téma.

Neurolog Šonka: Častá spánková apnoe vede k demenci, poruchám nálady i cukrovce

Takže ve snu nám přijde, že je všechno stejně skutečné jako v realitě. Čím to je?

Sníme i přes den, jen si to neuvědomujeme. S tím krásně pracuje tibetský buddhismus. K tomu doporučuji knihu Tibetská jóga snu a spánku. Pro příklad si představme, že každý z nás žije s nějakým popisem reality. Tohle je strom, tamto máma, táta atd. To jsou mentální šablony. Díky nim se orientujeme ve světě. Když ale prohlásím, že tohle je strom, jedná se o poměrně jednoduchou kategorii. Složitější popisné modely aplikujeme třeba na mezilidské vztahy. Snažíme se odhadnout motivace druhých a představit si komplexní síť vztahů.

Musíme mít ale na paměti, že se jedná o popis skutečnosti, která se víceméně shoduje s chováním světa. Když usneme, vnější realita se stáhne a zůstane jen samotný popis reality. To, co následně pozoruje ve snu, je pouhá mentální reprezentace světa. Tímto způsobem vykládá tibetský buddhismus vznik samsarických snů. Můžete se si to představit, jako byste místo mysli měla projektor. Popis reality by působil jako diapozitiv, který jste do něj vložila, a sen by představoval projekční plátno, který takový popis zrcadlí.

Občas se probudím a chvíli přemýšlím, jestli to, co se dělo, byl sen, nebo skutečnost. Někdy mám nutkání se štípnout. Udělat něco, co mě přesvědčí o realitě.

To znám. V průběhu covidové pandemie jsem měl mnoho takových snů. V nich jsem putoval na neznámá místa ve vesmíru. Když máte tak silné sny, přirozeně se ptáte po povaze skutečnosti. S tím souvisí mystická představa, podle které svět sestává z několika sfér. Různé nauky tvrdí, že se ve spánku v těchto sférách pohybujeme. Já se ale spokojím s hlubinnou psychologií, podle které sny zobrazují nevědomí. Takhle se mi to osvědčilo.

Terapeut Lukáš Karas s redaktorkou Deníku Bohumilou ČihákovouZdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Během spánku se někomu může zdát i několik snů za sebou, podobně jako ve filmu Počátek, pokud jste ho viděl.

Některé sny nejsou tak důležité. Spíš se jedná o zpracování každodenního balastu. Nejdůležitější sny jsou ty, které vyvolávají nejsilnější emoční reakci.

A teď si představte, že jich je několik za sebou. Co to dělá s tím člověkem?

Pokud se ve snech něčeho bojíme, nebo nás vyloženě snová realita děsí, měli bychom se sny pracovat. Pokud totiž máme obavu, že usneme a za stěnou spánku na nás čekají bubáci, je možná lepší se s těma bubákama seznámit dřív, než na vás opět vybafnou.

PODCAST: Mozek v noci neusíná. Život s nespavostí může být peklem, říká neurolog

Seznámit se? To jde?

Jistě. Já třeba používám techniku horké židle. Něco podobného nabízí kniha Pečuj o své démony od Tsultrim Allione. Díky této technice se můžeme seznámit se snovými postavami, které ve snech pravidelně potkáváme. Ty většinou ztělesňují komplexy a jedná se tedy o tzv. sub-osobnosti.

Řeknu dobrý večer, já jsem Čiháková, vy jste kdo?

Přesně tak. Navíc je to praktické. Dám jeden příklad. Představte si spořádaného křesťana, který vede slušný rodinný život. Pak se opije a rodina o něm neslyší čtyři dny. Později ho přátelé najdou někde v Rakousku v místním vyhlášeném bordelu. Když se ho ptají, jak se tam dostal, na nic si nevzpomíná. Když se nad tím zamyslíte, dojdete k závěru, že ho unesl jeho stín. Inferiorní osobnost sestávající ze zapřených vlastností. Takže máme v jednom člověku jak slušného otce křesťana, tak i zhýralce, přičemž jedna stránka osobnosti neví nic o té druhé. Najednou chápete, když Jung tvrdí, že duše není jednota, ale souhvězdí. Technika horké židle nám pomáhá pojmenovat tyto jednotlivé složky osobnosti.

Ve snech se ale promítá i prostředí, místo, barvy. Co všechno z toho lze vyčíst?

Snové obrazy je důležité vnímat v kontextu celého snu. Když vám řeknu, že se mi zdálo o hadovi, tak z toho nic nevyčteme. Podobně jako byste z celé Anny Kareniny přečetla pouze 60. stránku a pak zkoušela hádat, o čem celý román je. Takže když mám ve snu hada, záleží na tom, zda je živý, jakou má barvu, jak se chová, v jakém je prostředí nebo jaký mám z něho pocit atd.



Upozorňuje sen i na zdravotní potíže, o kterých nevíme?

Určitě ano. Myslím, že s tím už ve starověku pracoval Galén. Nebo asklépiovští lékaři spravující mysticko-lékařská centra. Ta se zakládala na počest boha Asklépia. V nich byly místnosti pro pacienty. Ti zde přebývali v ústraní a v šeru, aby čekali na sen. Pak je navštívil lékař, sen vyložil a na základě toho stanovil diagnózu a léčebný postup.

Tajemství lidského spánku: Může napovědět, kdy zemřeme, tvrdí vědci

Některé vaše věty mě podvědomě navádí k tomu, že mi sny ukazují, jaká jsem nebo co chci. Ukazují sny potenciál?

Je to tak. Sny ukazují potenciál, který můžeme žít. Bohužel je náš vědomý postoj často rigidní, a tak se o tento potenciál ochuzujeme. Dám vám příklad. Jeden čas jsem měl finanční potíže. Pracoval jsem a pracoval, ale peníze se vždy rozutekly. Pak jsem měl několik snů, které mi prozradily, že se peněz bojím, jelikož si nejsem jistý, kým bych se stal, kdybych měl neomezenou finanční svobodu.

Promiňte, ale to zní až snově. Jak na tyto sny reaguje naše duše?

Když pracujeme se sny, psychické aspekty jsou rozpoznány, tříbeny a mohou být plně rozvinuty. V podstatě napomáháme duševnímu zrání, individuaci.

Carl Gustav JungZdroj: ProfimediaIndividuací C. G. Jung myslí proces, ve kterém se individuum stává svým vlastním bytostným Já. Čeština používá slovo vyjádření, odkazující k něčemu, co „klíčí“ z jádra. Individualita je specifickou směsí univerzálně lidských duševních prvků. Jejich neopakovatelný poměr a spolupůsobení propůjčuje individuu výraz jedinečnosti. Bytostné Já je něco jako ideální forma, v níž tyto duševní prvky dosahují zralosti ve stavu pomyslné rovnováhy. Z toho důvodu je individuace enetelechická, což znamená, že má vnitřně daný cíl usilující o dosažení právě takové ideální „formy“. Stejně jako když žalud naplňuje „formu“ dubu. Stav uskutečnění působí jakoby z budoucnosti a proces zrání na sebe postupně navíjí. Podobně se chová matematický atraktor - termín vychází z latinského attrahere, anglicky attractive označující přitažlivost. Atraktor znázorňuje dynamiku systému, „přitahovaný" takovým stavem, který je mu bytostně vlastní.

Někdo se možná podívá do snáře, aby se uklidnil. Jsou snáře důvěryhodné místo, kde hledat odpověď?

Profesor Bárta tvrdí, že dnešní snáře, mající původ ve starověkém Egyptě, nefungují. A to z prostého důvodu, už nemyslíme jako Egypťané. Já klasické snáře nepoužívám. Jak jsem řekl výše, snové obrazy musíme číst v kontextu celého snu. Když potřebuji pochopit nějaký snový obraz, používám metodu amplifikace. Takže pokud mám ve snu hada a strom, sleduji, v jaké pohádce, mýtu či umění se had a strom vyskytují a následně se snažím dobrat smyslu jejich spojení ve vztahu k mému životu.

Náměsíčnost či živé sny. Poruchy spánku po covidu trvají i roky, ukázal výzkum

A jak mám pochopit, když ve snu létám?

Opět se může jednat o kompenzaci. Takový jedinec může prožívat těžké chvíle, ztrácet nadhled nebo mít těžké myšlenky. Pak nevědomí stav kompenzuje, snaží se trápení odlehčit. Případně sny o létání vyjadřují náš momentální prožitek. Cítíme se lehcí, povznesení a nad věcí, vnímáme svět z vyšší perspektivy.

Jaké vysvětlení máte pro ty, kteří nesní. Znamená to, že žádné problémy nemají, nebo si to nepamatují?

Všichni sníme, jen ne každý si sny pamatuje. Když začnete pracovat se sny, jednak si je budete lépe pamatovat a druhak budou srozumitelnější. Pokud si sny i přesto nepamatujeme, může v tom být určitý záměr. Přístup k nevědomí je zablokován, jelikož se zde nachází traumatický materiál. Pak bychom měli být opatrní. Někdy se stane, že dotyčný jedinec absolvuje psychedelické sezení (tzv. „retreat vipassana“), které potlačený traumatický materiál náhle uvolní. Což je velmi nebezpečné.

Terapeut Lukáš KarasZdroj: Deník/Bohumila ČihákováLukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny.



Ve své terapeutické praxi kombinuje poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Jeho doménou však zůstává hlubinná psychologie. Jejím prostřednictvím pak klientovi pomáhá vyhledat individuační tendence a rozpoznat momentální růstový potenciál.