Bývalý náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík ČTK napsal, že ho mrzí, že svým nevhodným chováním zejména vůči manželce dopustil vygradování situace. Bere to jako své osobní selhání. Koláříkovu kauzu údajného napadení bývalé asistentky prověřuje policie. Pro konec ve zbývajících funkcích se rozhodl sám, není nyní politicky aktivní a ani to v dohledné době neplánuje, sdělil Kolářík ČTK. Předsednictvo Pirátů uvedlo, že ho ke konci ve zbývajících funkcích vyzvalo.

Lukáš Kolářík | Foto: ČTK

Kolářík minulý týden požádal na stranickém fóru o pozastavení členství u Pirátů. Předsednictvo ho v neděli vyzvalo „k ukončení i veškerých zbývajících funkcí souvisejících s Pirátskou stranou včetně vládního týmu, které ještě zastával po složení politických pozic a pozastavení členství,“ uvedlo v tiskové zprávě. „Nebylo to rozhodnutí republikového předsednictva, ale mé a navazovalo na pozastavení členství, které jsem učinil minulý týden,“ uvedl v pondělí Kolářík.

Kolářík na vnitru skončil před několika týdny, tehdy to vysvětlil osobními důvody. Informoval o tom Deník N, který také uvedl, že je za odchodem potyčka, která se odehrála po jedné z akcí ministerstva vnitra a které se Kolářík účastnil. Bývalý náměstek souvislost potvrdil.

Exposlanec Kolářík složil všechny funkce u Pirátů. Kvůli aféře s asistentkou

Podle Seznam Zpráv později vyšlo najevo, že šlo o potyčku mezi ním, jeho manželkou Janou a jeho asistentkou, se kterou měl milostný poměr. Kolářík podle webu na neveřejné části pirátského fóra uvedl, že asistentka vešla k nim do pokoje, kde „bila jeho spící ženu a bila ji pěstmi i věcmi, které byly po ruce“ a také že ji ohrožovala nožem. Události se podle webu odehrály 1. června v hotelu Spiritka na pražském Břevnově, což je ubytovací zařízení ministerstva vnitra.

Seznam Zprávy následně přinesly vyjádření asistentky, která popřela, že by Koláříkovu manželku ohrožovala nožem, a uvedla, že ji Kolářík po hádce udeřil dvakrát pěstí a na zemi do ní několikrát kopl. Tehdejší náměstek ministra následně pro web reagoval, že při sebeobraně „došlo pouze k úderu, kterému předcházelo neoprávněné vniknutí do pokoje, ve kterém jsme spali, ozbrojené napadení mojí ženy a napadení mě.“

Manželce i asistentce se omluvil

Kolářík v pondělí ČTK napsal, že ho mrzí, že svým nevhodným chováním zejména vůči své manželce dopustil, že situace vygradovala do takového rozměru, bere to jako své osobní selhání. „Z toho důvodu jsem také před měsícem rezignoval na svou funkci náměstka člena vlády a mé ženě i asistentce se omluvil,“ uvedl.

Policie šetří případ exposlance Koláříka. Bývalá asistentka tvrdí, že ji napadl

„Vzhledem k aktuálnímu dění, které se mě snaží vykreslit jako útočníka, jsem také ve čtvrtek pozastavil členství ve straně, aby celou kauzou nebyla poškozována práce mých kolegů,“ doplnil. Aktuálně nevykonává žádné veřejné funkce, není politicky aktivní a neplánuje to. „Podrobnosti k celému incidentu budou vyjasněny v průběhu probíhajícího vyšetřování a nadále je hodlám konzultovat pouze se svým právním zástupcem ve snaze o očištění svého jména,“ dodal Kolářík.