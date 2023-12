Politolog a vysokoškolský učitel Lukáš Valeš by vládě Petra Fialy v jejím pololetí dal na vysvědčení pětku. Zdůvodňuje to hlavně stavem ekonomiky v Česku.

Politolog Lukáš Valeš | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

V rozhovoru pro Deník své hodnocení zdůvodnil takto:

„Tato vláda nastupovala s obrovským očekáváním veřejnosti. Měla dokonce podporu lidí, kteří ji nevolili. Strany pětikoalice slíbily, že budou škrtat na výdajové straně rozpočtu a dokonce snižovat daně, ale rozhodně je nezvyšovat, třeba tu nemravnou z nemovitosti. Najednou lidé zjistili, že ministři ekonomice nerozumějí a co je nejhorší, měli ve skutečnosti jediný cíl, což bezelstně potvrdily špičky ODS v čele s panem Vystrčilem, a to svržení Andreje Babiše. Žádný program revitalizace země připravený neměli. Jsme svědky permanentní improvizace a amatérismu. A co je nejhorší, všechny ekonomické parametry se od nástupu Fialovy vlády zhoršily. Česká republika neroste a dostala se do hospodářské krize.“

Hnutí ANO také není žádný zázrak

Podle Valeše je jedním z mála úspěšných ministrů Martin Kupka, ale jenom proto, že „pokračuje v dopravních projektech, které připravili jeho předchůdci z Babišovy vlády“.

Je tedy opozice, především hnutí ANO, připravena převzít otěže a Česko vyvést ven z krize?

„Bohužel jsme na tom tak špatně, že kdokoliv by byl lepší než Petr Fiala, který je podle mě uvězněn v pověstné věži ze slonoviny a ekonomice vůbec nerozumí. Na druhou stranu chápu skepsi vůči Andreji Babišovi, protože dnešní opozice nemusí hnout ani prstem a předkládat alternativní projekty. Koalice se znemožňuje sama, jak dokazují rostoucí preference ANO a SPD. Nemyslím tedy, že by ANO byla bůhvíjaká výhra a po jeho nástupu by nastal rozkvět České republiky. Fakt je, že aspoň někteří ministři hnutí ANO měli realističtější pohled na ekonomiku. Žádný zázrak to ale není.“

Pětikoalice jde proti vlastním voličům

V čem je podle docenta Valeše největší problém pětikoaliční sestavy?

„Od profesora politologie Fialy jsem očekával, že bude schopen elementární analýzy vlastního elektorátu. Kde se vzal protest lékařů? No v tom, že se v zákoníku práce zdvojnásobila dávka dobrovolných přesčasů. Vláda bojuje proti vlastním voličům. To je nějaká vládní choroba. Krásně je to vidět u lidovců, kteří si vzali ministerstvo práce a sociálních věcí, kde se logicky muselo škrtat, protože je tam nejvíc peněz. Přitom KDU-ČSL volí hlavně senioři a mladí lidé s velkým počtem dětí. Důchodcům tedy snížili valorizaci penzí a na rodiny nejvíc dopadne konsolidační balíček,“ uvedl Valeš.

Vedení ODS podle něj rezignovalo také na spolupráci s průmyslem. „Když byl premiér Fiala na strojírenském veletrhu v Brně, dostalo se mu velmi nelichotivého přijetí jak ze strany Hospodářské komory vedené členem ODS Zdeňkem Zajíčkem, tak ze strany pana Rafaje, šéfa Svazu průmyslu a dopravy. Problém této vlády je, že proti sobě postavila jak odboráře, tak zaměstnavatele,“ upozorňuje expert.

Co by Fialova vláda měla udělat, aby nepropadla v příštích sněmovních volbách? Co ji nejvíc sráží na kolena a proč nevyužila šanci a nezdanila efektivně ty, kteří na krizi nejvíc vydělali? Dočtete se v pátečním Deníku.