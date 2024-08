Když jsem jela za Lakym do studia v Kobylisích, bylo pravé poledne. Svůj čas mi věnoval ve své pauze na oběd. Uvařila jsem mu proto oběd. On měl pro mě připravenou pizzu. Sedli jsme si na zídku od plotu, zapnula jsem diktafon a než jsem stihla položit první otázku, přijel Lakymu zákazník v luxusním černém mercedesu. Pozdravili se, prohodili pár vět a mohli jsme začít.

Krátce na to si Laky všimnul postaršího manželského páru. Písknul na prsty a z holičství vyběhli dva mladíci. „Dělejte, vemte jim ty tašky a odneste je až k nim domů,“ zavelel přísným hlasem. Pán se u nás zastavil, uctivě poděkoval a říká: „Jsou to hodní kluci. Všem tady pomáhají.“

Dříve se ho ale báli. „Mysleli si, že jsem potetovaný cikánský hajzl. Dneska už dělám jen dobro. Tak se ptejte, co chcete slyšet,“ vybídl mě k rozhovoru a já se nestačila divit jeho přímočarým odpovědím. V některých jsou sprostá slova, zvažovala jsem, že je vypustím nebo nahradím jinými, ale z rozhovoru by se vytratila Lakyho autentičnost. Tak vás prosím, pokud vám přijdou nevhodná, přeskočte je a čtěte dál. Příběh holiče Lakyho za to opravdu stojí.

Proč Laky Royal?

Ve třinácti letech v Opavě na náměstí vznikaly přezdívky. A jeden olašský cikán Johnny říká: „Ty budeš Lucky, protože to znamená štěstí.“ Nechtěl jsem být Lucky jako Lucka, tak jsem si v duchu říkal, jaká odvozenina od Lukáše by byla nejlepší, a vznikl Laky. Royal jsem navázal až s otevřením prvního salonu Laky Royal Cut, v překladu Laky královský sestřih.

Jaký je rozdíl mezi Lukášem a Lakym?

Hodně velký. Laky je práce. Jsem tvrdý šéf. A Lukáš je zas ňuňánek. Od tří vychovatelek vychovávaný jako hodně slušný kluk, zatímco Laky je trošku zmetek, co jde proti zdi. To se projevilo už v dětském domově, kde jsem si od těch třinácti dělal na hlavě melíry nebo si ji obarvil celou, i když to bylo zakázané.

Byl jste za to potrestaný?

Ne že by mě zbili, ale byl to vždycky průser, když jsem s něčím takovým přišel. Měl jsem kapesný 150 korun měsíčně, kámoši je utráceli za cigára, já šel s kapesným do sekáče a utratil je za značkové věci, protože jsem chtěl vypadat jinak než ostatní.



Barva na vlasy taky něco stála.

Do teď si to pamatuju, 59 korun stál melír s 12% oxidantem. Ten mi na hlavě chytal dobře. Takže jsem si vždycky počkal na další měsíc na kapesné a bylo jasné, zač ho utratím. Nechtěl jsem být obyčejný domovák.

Domovák? Tak se říká dětem z dětských domovů?

Neměl jsem to rád. V Opavě přesně poznáte, kdy má dětský domov kapesné. Všechny děti jsou na náměstí. Pijí colu, jedí pizzu a kouří cigára. Nechtěl jsem takto skončit. Chtěl jsem být frajer a šel si raději koupit boty z druhé ruky, a to mě dostalo k tomu, abych si dal i přihlášku na kadeřníka, ne jen na kuchaře. Vzali mě na obě školy.

Kadeřničina vyhrála, proč?

Na kadeřnickou školu se hlásí hlavně holky, tak to byl další důvod, proč si ji vybrat. Nakonec to bylo docela peklo, ale bavilo mě to.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Laky Royal s Bohumilou Čihákovou.



K řemeslu kadeřníka vám ale nejvíc pomohla vychovatelka Boženka.

To je pravda. Teta Boženka mi koupila holicí strojek. Začal jsem stříhat děti z dětských domovů. Na hlavách jsem jim dělal různé čáry. Jednomu klukovi, co rád běhal, jsem strojkem vystříhal tretry ATDA, jinému zase vzor pneumatiky přes celou hlavu. Nepoužíval jsem břitvu. Ani jsem tenkrát nevěděl, že existuje nějaký barber. Byl jsem dítě, které si hrálo se strojkem. Jeden můj výtvor nafotili a soutěž jsem vyhrál. To byl můj první velký úspěch.

Díky tomu jste začal stříhat i opavské fotbalisty?

Kadeřnická škola byla kousek od místa, kde ti fotbalisti bydleli. Zdravil jsem je, bavil se s nimi a měl jsem styl. Kousek bydlel i Jakub Ihnatišin, velký vzor pro ostatní kluky. Měl hezké holky, hezké hadry a dva růžence. Rychle jsem mezi ně zapadl a chodil s nimi ven. Nebyl jsem najednou ten domovák, co chlastá víno v parku a dělá problémy, ale věnoval jsem se sportu. A co si na sebe Kuba oblékl nebo měl na hlavě, chtěli i ostatní. Stal jsem se jeho stylistou.

Proč jste skončil v dětském domově?

Narodil jsem se a šel rovnou do kojeňáku a z kojeňáku do dětského domova. Za další dva roky měli rodiče další dítě a pak další. Všechny si nechali, jenom mě ne. Vím, kdo jsou, ale nikdy jsem se nezeptal. Jsem dost dospělý na to, abych chápal, a popravdě jsem rád, že to tak bylo.



Když jste opouštěl dětský domov, věděl jste, co vás venku čeká?

Bylo to nejhorší období. Naučili mě si uklidit a udělat si pořádek ve skříni, ale jak se hospodaří s penězi, o placení nájmu a podobně mě nikdo nenaučil. Spadnul jsem hodně dolů. Cítil jsem se jako hvězdička, byl jsem nejlepší ve škole, rozehrávač, fotbalový kapitán, to jsem byl já, a z ničeho nic exekuce a pád. Styděl jsem se. I děcák se za mě jednu dobu styděl.

Takže dětský domov děti na skutečný život venku nepřipravuje?

Nepřipravuje. Když nejsem připravený, tak v běžném životě můžu zůstat ještě doma, ale já jsem žádný neměl. Za normálních okolností bych řekl rodičům, ještě mi to nejde, jsem váš syn, pomozte. Ale já tohle neměl komu říct. Zpátky do domova už mě nepustili. Zůstal jsem na ulici. Spával různě u kámošů. Hnusné období.

Některé děti to nezvládnou a skončí i v kriminále.

A někdy i brutálně zemřou.

V kriminále jste neskončil, ale stal se z vás gambler. Co vás táhlo k automatům?

Mám to v sobě, to vím určitě. Začal jsem po těch krizích vydělávat o něco víc peněz. Ten pocit, že má kluk z děcáku v kapse 150 tisíc, byl skvělý, ale mně to nestačilo. Zaplatil jsem nájem, a ještě pořád dost zbylo. Takže co s tím? Hned poprvé jsem vyhrál 390 tisíc. Řekl jsem si „Ty vole, to je bomba“ a chtěl další prachy, jenže už to nešlo a spadl jsem zase dolů do toho hnusu a skončil na ulici.

Kdo vás z toho hnusu vytáhl?

Určitě sport. Neměl jsem čas ani náladu chodit do kasina. Pomohla mi taky Regina. Dá se říct nevlastní sestra. Nabídla mi, abych jí v Praze za jídlo a nocleh hlídal psy. Šel jsem do toho, protože jsem neměl nic.

Mohl jste je zkusit ostříhat.

Neměl jsem je rád. Uklízel jsem po nich výkaly. Byl jsem mladej. Kdo by to v mém věku chtěl dělat.

Od psů jste utekl dělat číšníka. Proč ne dělat kadeřníka, když jste uměl stříhat?

Chtěl jsem, ale když jsem šel na pohovor k zakladateli prvního barberu, nevzal mě. Tak jsem nastoupil jako číšník v restauraci naproti. Stříhal jsem lidi v kuchyni a další. Do této restaurace chodil i majitel toho barberu Kožíšek, a když viděl, že jsem pracovitý, vzal mě.

Jak dlouho jste u něj vydržel?

Dva roky. A už po třech měsících se ze mě stal školící manažer. Bylo to super období a hodně jsem se naučil. Pak jsem se zamotal s nějakými investory. Cpali se ke mně, otevírali salony s tím, že nic platit nemusím. Vždycky se z toho vyklubal nějaký zmetek. Měl jsem z toho akorát nervy. Všechny tři salony s oktogenem jsem po covidu pustil a šel svojí cestou. Mám dvě garáže a to mi teď stačí.



Jste oblíbený i mezi celebritami. Hraje v tom roli i váš autentický příběh?

Taky bych podpořil někoho, kdo má takový nebo podobný příběh a je dobrý v tom, co dělá. Proč ne? Ale nechci být za chudáčka. Na celebrity jsem tvrdý. Šikanuju je.

Jak taková šikana vypadá?

Občas dostanou za uši. Ne, dělám si srandu. Je to taková zdravá šikana. Zesměšňuji je. Nebo jsem Babišovi úmyslně dlouho trhal chloupky z nosu.

Jak na takovou šikanu reagoval třeba Jaromír Jágr?

On o ní nevěděl, takže v pohodě, ale byla.



To mi vysvětlete.

Třeba když jsem mu chtěl umýt hlavu. Schválně jsem mu říkal, že musí nejdříve dopředu, pak dozadu. A takto se posunoval bez umyté hlavy čtyřikrát, než mu to došlo. Mám ještě masážní drbátko na hlavu, a ne každý to snese. Tak je masíruju tak dlouho, dokud neskončí pod stolem.

Vychutnával jste si podobně i naše hokejové mistry světa? Stříhal jste kapitána Červenku i Pastrňáka.

Jsme velký hokejový fanda českého nároďáku. Roman Červenka je můj dlouholetý kamarád. Hned mi dal podepsaný dres přímo z toho šampionátu. Lukáš Dostál mi napsal den po vítězství, jestli bych ho nestřihl, což jsem málem odpadl. Žil jsem z toho, že mám doma mistry světa, emočně čtrnáct dní. Pastrňákovi a Červenkovi jsem daroval mnou navržené diamantové hodinky. Nechal jsem jich vyrobit jedenáct. Dalších devět jsem prodal.

Kolik stojí jedny takové hodinky a kdo vám je vyrobil?

Westwall Watch a jsou posázené pravými diamanty. Dají se u nich střídat řemínky z krokodýla nebo kaučuku. Jedny stály 77 litrů. Když jsem se pak s klukama ještě vyfotil, chtěli je i další. Ale moje šťastné číslo je 11. Víc jich nebylo.



Proč jedenáctka?

Protože jsem víc než jednička. Jsem rovnou dvě jedničky. Tohle je moje odpověď.

Vlezla vám někdy sláva do hlavy?

Když mi do salonu přišel zpěvák Rytmus. Stal se ze mě namyšlený blbec. Neprůstřelný, dělal jsem hrozné pí*oviny.



Co třeba?

Hrál automaty, bral jsem drogy, nevážil jsem si lidí ani klientů. Pak přišla Kristova léta a od té doby všude dělám jen dobro. Kam se podívám, zastanu se slabých. Nabídnu pomoc starým. Občas se mě leknou kvůli tetování, ale nahodím úsměv a je to dobrý. Tady v Kobylisích už mě všichni znají.

Máte už splněno, nebo pořád nemáte dost?Úspěšní lidé chtějí víc a víc. Zasloužíme si větší salon. Chci ty dva malé zavřít a otevřít jeden velký. Jsem hodně zklamaný z toho, jak žijeme. Rodiny se rozpadají, hodně lidí se z ničeho nic rozvádí. Vadí mi, jak se chováme k dětem. Nesnáším násilí. Válku. A všechno to zlo.

Občas jezdíte do opavského dětského domova. Jaké máte pocity a co říkáte tamním dětem?

Važte si toho, co máte a co nejvíc využijte situace, kdy nemáte starosti a nic neplatíte. Protože jak začnete platit, jste v hajzlu. To jim řeknu takhle natvrdo.



Jak na to reagují?

Pochopí to tak jedno dítě. Když jsem byl v děcáku a jezdili za námi sponzoři a mluvili nám do života, tak mě to jako děcko nezajímalo. Vzal jsem si od nich tatranku a šel.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Lukáš Vlačuha alias Laky Royal.

Setkáte se s rasovou nenávistí?

Můj život už mě naučil taky to, že rasismus je blbost. Živí mě Češi, tak co to je za blbost? Ale ano, jsou Češi, co mě nenávidí, a jsou Češi, co mě milují, a to samé je u cikánů. Cikáni mě nenávidí a někteří milují.



Vám nevadí, když vás společnost označuje jako cikána?

Však jsem cikán. Vůbec nechápu, že to někdo řeší. Stejně to vnímám u pohlaví. Když se mě někdo zeptá, tak mu řeknu: „Ty demente, jsou jen dvě pohlaví.“ Zbytek mě fakt nezajímá.

A co vás zajímá?

Proč influencer vydělá víc než doktor, který zachraňuje životy? Kašlu na všechny zaprodané influencery. Vadí mi to.

Ale romskou komunitu podporujete.

Už nechci.

Proč?

Zklamali mě. Snažil jsem se starat o romské holiče. Dát jim práci. Odešli jak největší hajzlové. Do teď mě pomlouvají, přitom do očí nikdy nic neřeknou. Už je nechci. Podporovat budu dál děti v domovech. Ty si to zaslouží, zbytek ať táhne.

Na hlavě máte tetování Veni, Vidi, Vici. Řídíte se tím?

Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Takhle to mám i ve svém životě. Přijel jsem do Prahy, viděl jsem, jak se to tu jede a co se může stát. Zvítězil jsem nad tím. Jsem šéf svého času, což je hodně dobrá výhra. Teď už se starám jen o svůj zadek. S nikým nesoupeřím. Je potřeba dospět a pochopí to všichni.