„Apelujeme na návštěvníky horských oblastí Libereckého kraje, aby parkovali na místech k tomu určených, respektovali dopravní značení a řídili se pokyny zasahujících policistů,“ sdělil mluvčí policie Vojtěch Robovský. Policisté silnici do Bedřichova otevřeli v neděli krátce před 10. hodinou.

Nápor návštěvníků zažilo horské středisko také v sobotu. Parkoviště byla narvaná k prasknutí. Obec nakonec nápor běžkařů a rodin s dětmi neustála. Dopoledne policie musela přistoupit k uzavření obce.

Nastalá situace starostu Bedřichova Petra Holuba nepřekvapila. Situace je podle něj srovnatelná s předchozími lety, kdy docházelo k obdobným problémům. „Kapacita parkovišť je, ale řidiči by nejraději zaparkovali hned u stopy, aby to neměli daleko. Nechávají auta u silnice nebo ve škarpách místo toho, aby projeli dál,“ zdůraznil starosta. „Většinou přijíždějí první návštěvníci kolem deváté hodiny ranní, teď si přivstali a první dorazili už v sedm hodin,“ doplnil.

To potvrzují i ostatní. „Už v osm ráno byla obsazená obě parkoviště a vznikla kolona, co se nehýbala. Jela jsem prvním skibusem, který v ní uvázl. Vystoupili jsme všichni pod Maliníkem a došli pěšky po silnici alespoň tam. Lidi jsou úplně na hlavu, asi tam jezdí už za tmy. Přišlo mi, že to byli hlavně přespolní,“ vylíčila paní Blanka z Liberce.

Jablonečan Petr Zbranek s přítelkyní se naopak snaží vyhledávat lokality, kde na moc lidí nenarazí. „V téhle době to je složité. Potkáváme jich čím dál tím víc, a to i tam, kde jsme loni nikoho neviděli. Během procházek venčíme psy a fotíme krajinu,“ svěřil se s tím, že na lyže ještě letos nevyrazili.

Odpoledne se situace zlepšila. K obnovení průjezdnosti a znovuotevření Bedřichova došlo v sobotu v 16 hodin. Podle starosty to v neděli vypadalo v obci lépe. „Situace je lepší než včera, policie dorazila hned ráno a daří se návštěvníky lépe koordinovat,“ řekl v neděli dopoledne Petr Holub s tím, že místa na parkovištích jsou stále k dispozici.

Návštěvníci zaplavili i Lipensko

Plné parkoviště osobních aut, dva autobusy a asi 15 obytných vozů či karavanů, to je obrázek sobotního odpoledne v Lipně nad Vltavou. Desítky návštěvníků navzdory koronavirovým opatřením přilákal o víkendu sníh. Oproti tomu na Vítkově Hrádku vládne poklidná turistická atmosféra.

Přestože jsou lyžařská střediska od neděle 27. prosince z nařízení vlády uzavřena, Skiareál Lipno návštěvníky vítá s otevřenou náručí. Jak uvedla jeho mluvčí Olga Kneiflová, celoročně je centrem aktivní dovolené i jednodenních výletů, a proto se ho rozhodli nadále udržovat. „I v této složité situaci nabízíme návštěvníkům maximum, zasněžené sjezdovky, které nemohou sloužit svému účelu, tak mohou využít běžkaři, skialpinisté a všichni, kterým pohyb na čerstvém vzduchu přináší radost,“ shrnula.

Na sjezdovce učí rodiče děti lyžovat či jezdit na snowboardech, i když je lanovka mimo provoz, tak si Češi nedělají vrásky. „My jsme vyrazili jen na chvíli na boby a na procházku. Překvapilo nás, kolik je tu lidí, tak se tu moc nechceme zdržovat,“ naznačila Veronika Pecháčková a dodala, že ji velmi mrzí uzavření Stezky v korunách stromů. "Je to škoda, nechápu, proč se na některé rozhledny může a některé ne. Pohyb na čerstvém vzduchu a v přírodě nikomu neublíží," postěžovala si.

Provozovatelé areálu stále připomínají, že platí protiepidemická opatření a je třeba je respektovat i na sjezdovce. „Dostatečné rozestupy, nošení roušek v blízkosti dalších osob či omezení styku ve větším počtu jsou podmínky, které lze při běžkování i dalších venkovních činnostech snadno dodržovat,“ míní Olga Kneiflová a žádá všechny pěší, aby byli ohleduplní k upraveným tratím a neničili je přecházením nebo přejížděním saní či bobů.

Orlické hory brali lidé útokem

Velký zájem byl také o svahy v Orlických horách. Kdejaký kopec lidé sjížděli a zase vyšlapávali také v jiných střediscích i mimo ně v podhůří. A oddávali se i jiným zimním zábavám, třeba snowkitingu kousek nad Bartošovicemi. Ledovou lázeň si pak rozhodli dopřát dokonce při pětistupňovém mrazu v jednom z rokytnických rybníčků otužilci.

Na své si pak v Deštném a v Říčkách a jejich okolí přišli rovněž běžkaři, rolbaři tu pro ně před víkendem upravili desítky kilometrů bílých stop. A výborné podmínky panovaly také na největším osvětleném běžkařském okruhu v zemi, v Orlickém Záhoří, kam se vypravili manželé Michal a Markéta Novákovi z Vysokého Mýta. Také jim lyžování chybí, ale jak říkají, jsou jiné alternativy, které se snaží využít, třeba i běžky.

„Učím se na skatech, jsem na nich teprve podruhé a tady je to úplně ideální, je tu rovinka. Do kopce bych umřel,“ pronesl s nadsázkou Michal Novák. Za sebou měl čtyři kilometry po okruhu, další dva ho ještě čekaly. „Rozhodně sem s dětmi pojedeme na večer, je to tu skvělé. Ani tu není moc lidí, čekal jsme jich víc. Ráno v devět jsem měl zprávu, že z Masaryčky se nedá nikde zaparkovat. Udělali jsme dobře, že jsme jeli právě sem,“ pochvaloval si.

Policie, která se pohybovala u Šerlichu, přitom na twitteru upozorňovala návštěvníky přijíždějící do Deštného, že kapacity parkovišť jsou plné. „V sobotu i v neděli byl zvýšený zájem turistů a parkoviště byla poměrně rychle zaplněná. V sobotu i v neděli došlo k uzavírce nahoru od Deštného na Šerlich. Jinak žádné komplikace nebyly, policisté tam regulovali dopravu podle toho, jak bylo zrovna potřeba,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná s tím, že situace byla o něco lepší než v minulých týdnech.

Ignorace pravidel

S neukázněnými lidmi se potýkají provozovatelé sjezdovkyve Ski parku Filipov v Javorníku. Lidé nerespektují nápisy na cedulích se zákazem vstupu a dokonce přelézají zátarasy. „Lidi tam chodí jako hovada. Jakmile to zasněžíme, tak to tam zadupou. Budou se pak divit, že budou mít hnědý sníh,“ posteskl si prezident Sportovní klub lyžování Veselí nad Moravou Luboš Žák.

Přitom se na přijíždějící hosty připravili. „Na zákaz vstupu upozorňujeme i na našich webových stránkách. Navíc jsou ti, co tam přijedou pod kamerami, musejí lézt přes zátarasy a dostat se přes dva zákazy vstupu,“ upozornil prezident.

Sobotní dopravní kolaps

Podobná situace panovala v Bedřichově i v sobotu, kdy musela být celá obec na několik hodin zcela uzavřena. Doprava kolabovala také v dalších lokalitách. Zastavit museli policisté například dopravu na trase směřující na beskydské Pustevny, běžkaři doslova zaplavili také svahy v Jeseníkách.

