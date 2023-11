V Česku začíná lyžařská sezona. Díky ochlazení a sněžení některé skiareály spouští vleky o týden dřív, než plánovaly. První z nich se rozjedou v pátek v Krkonoších, Orlických horách a Jeseníkách, v sobotu se přidají další střediska v zemi. Mezi nimi i Němčičky na Břeclavsku, kde se lyžuje na svahu mezi vinohrady. Užijí si to zatím ale jen děti z dlouhodobého kurzu, pro veřejnost bude areál zatím zavřený. Zkrátka nepřijdou ani běžkaři, kteří mohou na horách vyrazit do upravených stop. Zjistila ČTK u provozovatelů středisek.

Sněžná kanonáda v Olešnici! Na Blanensku finišují přípravy na lyžařskou sezonu. | Foto: Deník/Jan Charvát

V Krkonoších v pátek zahájí sezonu SkiResort Černá hora - Pec. V sobotu se rozjede Špindlerův Mlýn a Malá Úpa. „Je to start zimy, který nepamatujeme,“ uvedli vlekaři z Malé Úpy. Ve Špindlerově Mlýně po víkendu zůstane v provozu medvědínská lanovka. „Postupně budeme do provozu přidávat další sjezdovky a od pátku 8. prosince chceme uvést do provozu i další části skiareálu ve Svatém Petru a na Hromovce,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

V Orlických horách mohou lidé od pátku lyžovat v areálu Šerlišský Mlýn a od soboty v Říčkách.

Skicentrum Sněžník v Dolní Moravě na Orlickoústecku zahájí sezonu v sobotu. Otevřen ale bude jako mnohé další areály jen o víkendu a znovu se jeho vleky rozjedou v pátek 8. prosince. „Pak už plánujeme denní zahájení provozu,“ řekla marketingová manažerka Šárka Braunerová.

Areály v Jizerských horách se na otevření většinou teprve připravují. O víkendu se sice bude lyžovat na Severáku, ale jen děti z lyžařské školy. Pro veřejnost pojede ještědská sjezdovka Nová Skalka a běžkaři mají upraveno zhruba 70 až 80 kilometrů základních tras jizerskohorské magistrály z Bedřichova, od Jizerky i Mariánskohorské boudy. Další trasy zatím nelze podle ředitele Jizerské o.p.s. Martina Kunce upravit kvůli tomu, že v lesích pokračuje hospodářská činnost.

V Ústeckém kraji o víkendu pojedou skiareály Bouřňák na Teplicku a Telnice na Ústecku, která upravila také stopy pro běžkaře. V Telnici zatím ale pojede jen vlek na dětské sjezdovce Meva, zprovoznění celého areálu vedoucí Ivan Soukup předpokládá příští týden. Přesný termín zatím nechce potvrzovat. „Úpěnlivě zasněžujeme. Ty předpovědi jsou takové, že se tomu nedá věřit,“ řekl.

Z krušnohorských areálů mezi prvními zahájí sezonu v sobotu božídarský areál Novako. Klínovec to zatím avizuje na 8. prosince. Běžkaři mají na čem lyžovat v Krušných horách už nyní. Trasy jsou upravené například mezi Perninkem, Abertamy, Horní Blatnou, Bludnou, Hřebečnou a Božím Darem nebo trasa mezi rozcestím pod Špičákem a Plešivcem nebo spojka od maringotky k Hřebečné.

Na Šumavě se mají první vleky rozjet v Železné Rudě. V sobotu se tam začne lyžovat na Weissově louce a pojede i malý vlek na Samotách. Lipno zahájení sezony zvažuje. „Teprve se rozhodneme. Připravujeme na sobotu a neděli pestrý program, a pokud by to podmínky dovolily, zkusili bychom upravit aspoň část našeho areálu,“ řekl za středisko Jiří Gruntorád. Běžkaři mají upraveny stopy v okolí lipenské přehrady, Kvildy, Modravy i Prášil.

Poprvé v sezoně pojedou v pátek vleky i v Jeseníkách, a to v Karlově na Bruntálsku a Branné na Šumpersku. O víkendu se přidá Hrubá Voda na Olomoucku. Pro běžkaře rolbaři projeli stopy na Praděd a Švýcárnu nebo Lipovské okruhy u Lipové-lázní na Jesenicku či v okolí Paprsku a lyžuje se také v běžeckém areálu Nová Ves. Informace o upravených stopách najdou zájemci na webu.

Ve Zlínském kraji sezonu v sobotu zahájí Karolinka na Vsetínsku a nejspíš i Stupava na Uherskohradišťsku, kde na technický sníh v posledních dnech připadl i přírodní sníh. Další tamní areály pokračují v přípravách na lyžování stejně jako skicentra v Moravskoslezském kraji. Zatím se tak nerozjede ani největší skiareál v Moravskoslezských Beskydech Bílá na Frýdecko-Místecku. Provoz by mohl zahájit během příštího týdne.