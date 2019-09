Jak upozornil server Manipulátoři.cz, mezi lidmi se začaly šířit lživé e-mailové zprávy (takzvané hoaxy) o tom, že rodina starosty Koláře má v příbuzenstvu nacistického kolaboranta Otto Kolare, na nějž byl v roce 1945 vydán zatykač. Tuto lež její šiřitelé „dokladají“ i opisem karty hledané osoby z roku 1945.

Jak upozornil server Manipulátoři.cz, šiřitelé této lži ani nezamaskovali, že u karty hledané osoby (zatykače) z roku 1945 je napsáno: „zemřel v Rakousku“. Tedy už v době vydání zatykače 25. listopadu 1945 byl mrtvý, případně skonal krátce poté. To vylučuje, že by byl otcem nebo dědečkem Ondřeje Koláře, jak naznačuje lživý e-mail. Ten je hojně sdílen ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice. Navíc někdo lži o kolaborantu Kolarovi a jeho spojení s rodinou Kolářů napsal i do internetové Wikipedie.

V reálu se starosta Prahy 6 Ondřej Kolář narodil v roce 1984 a jeho otec, diplomat Petr Kolář v roce 1962. Rodina Kolářů navíc pochází z Moravy, zatímco kolaborant byl z jižních Čech.

Kdo se bojí Koláře?

„Je to naprosto nechutná kampaň, která se celé naší rodiny velmi dotkla. Opravdové lidské zrůdy jsou ti, kteří toto šíří. Jsou to metody jako přes kopírák z prezidentské kampaně. Proto se ptám, kdo a proč se tolik bojí starosty Koláře?“ říká starosta, který kvůli výhrůžkám od minulého týdne chodí s policejní ochrankou.

U samotného pomníku se už situace uklidňuje. Radnice nechala sochu natřít spe-ciálním nátěrem, díky kterému by měly jít lépe odstranit případné nápisy sprejem. Zmizelo také lešení. O dalším osudu sochy bude městská část jednat 12. září.