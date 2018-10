Macron je na návštěvě Česka. Po setkání se Zemanem pohovoří s Babišem

AKTUALIZOVÁNO

Pražská policie zadržela čtveřici cizinců poté, co vyjela do hotelu v Žitné ulici prověřit oznámení o ozbrojených lidech. Na místo byl vyslán i pyrotechnik. Případ si převzali kriminalisté. Na webu pražské policie to uvedl její mluvčí Jan Rybanský.