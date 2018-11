Mafie, mečiarismus, skandál. Politici volají po demisi premiéra Babiše

Po prohlášení Andreje Babiše mladšího, který v reportáži televize Seznam hovořil o údajném únosu kvůli kauze Čapí hnízdo, se okamžitě zvedla vlna kritiky politiků vůči premiérovi. Ti chtějí hlasovat o nedůvěře vládě, případně požadují Babišovu demisi. Místopředseda ČSSD Martin Netolický uvedl, že pokud by se potvrdily jen některé informace, mohla by se situace v Česku podobat mečiarismu.

Ke kauze se ostře vyjadřuje opozice. ODS pozvala zástupce ostatních pěti opozičních stran na schůzku, na které projednají další postup. Konat se bude po poledni ve Sněmovně. Organizátoři nepozvali KSČM. Předseda Pirátů Ivan Bartoš by přitom jejich účast uvítal, protože bez nich opozice nedisponuje většinou potřebnou pro vyslovení nedůvěry vládě.

Bývalý ministr zemědělství, nyní poslanec za KDU-ČSL, Marián Jurečka na svém twitteru napsal, že chce na úterním zasedání poslaneckého klubu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

„Navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu KDU-ČSL vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě! Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno a i ostatní politické strany toto podpoří ODS, STAN, Pirátská strana, TOP 09 a probudí se třeba i ČSSD,“ vzkázal na twitteru místopředseda lidovců Marian Jurečka. K tomu, aby sněmovna o důvěře kabinetu hlasovala, stačí 50 podpisů poslanců.

Zítra navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu @kducsl vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě! Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno a i ostatní politické strany toto podpoří @ODScz @STANcz @PiratskaStrana @TOP09cz a probudí se třeba i @CSSD — Marian Jurečka (@MJureka) 12. listopadu 2018

„Může pomoci jediné: kvalitní informace. Zásadní odpovědi na zásadní otázky. Rozhodně bychom se neměli pohybovat jako už rok v atmosféře, kdy jsou všechny legitimně kladené otázky označované za kampaň,“ řekl dnes novinářům Vít Rakušan (STAN), který dodal, že reportáž serveru přinesla víc otázek než odpovědí. "Měli bychom se nyní ptát na těch platformách, které jsou k tomu zřízeny," uvedl. Hamáček, představitelé policie a žalobců by podle něj měli vystoupit na jednáních sněmovního bezpečnostního výboru a komise dolní komory pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček žádost Seznamu o vyjádření odmítl. „Případ je v gesci policie. Jako ministr vnitra se nemohu vyjadřovat k živé kauze,“ řekl.

Ke kauze se však vyjádřil místopředseda strany ČSSD Martin Netolický. Ten připustil, že zatím měl čas zhlédnout pouze reportáž a další informace nemá. "Jsem v šoku, protože bych neočekával, že se může situace vyvinout tímto směrem," řekl ČTK.

Považuje za povinnost ČSSD, která je koaličním partnerem ANO ve vládě, žádat naprosto otevřené vysvětlení. Pokud by se podle něj potvrdila byť jen polovina informací z reportáže, mohla by se situace v Česku podobat mečiarismu.

Otřes v politice

Pokud by se potvrdilo, že Babiš nechal svého syna vyvézt do zahraničí, aby nehovořil k trestní kauze, která se týká jeho osoby, považoval by to Netolický za neuvěřitelné. "To může zatřást českou politikou, sociální demokracie nemůže být ta, která se k tomu nebude vůbec vyjadřovat," uvedl. Bude požadovat jednání grémia, záležitost proberou i poslanecký a senátorský klub. "Ale je třeba pracovat s fakty, doufám, že budou předložena a že se záležitost vysvětlí," konstatoval.

Miroslav Kalousek napsal, že „Politika nikdy nebyla, není a nebude řemeslo pro jeptišky a svaté. Neměli by jí ale provozovat čistokrevní gangsteři.“

Politika nikdy nebyla, není a nebude řemeslo pro jeptišky a svaté. Neměli by jí ale provozovat čistokrevní gangsteři. Jak můžeš, @AndrejBabis vůbec usnout, když jsi křivě přísahal na zdraví svých dětí, zatáhl jsi je do kriminálních rizik a tohle s nimi provádíš, aby’s to ututlal? https://t.co/LROkmuIEF9 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 12. listopadu 2018

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru připomněl únos syna slovenského prezidenta Michala Kováče v polovině 90. let. "Jak daleko se můžeme dostat, pokud bude premiérovi jeho funkce sloužit jako štít před právem a naše země jako figurka na mocenské šachovnici? Ve 13:00 budeme prezentovat závěry našeho klubu," uvedl.

Vzpomínky na únos syna slovenského prezidenta v 90. letech. Jak daleko se můžeme dostat, pokud bude premiérovi jeho funkce sloužit jako štít před právem a naše země jako figurka na mocenské šachovnici? :( V 13:00 budeme prezentovat závěry našeho klubu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 13. listopadu 2018

Šéf ODS se pozastavoval nad tím, že česká policie nedokázala Babiše mladšího ještě vyslechnout. „Jsem překvapen tím, ze naše policie nedokáže dva roky získat svědectví člověka, kterého nakonec naleznou a vyzpovídají dva novináři. Je to jen náhoda?“ ptá se Fiala.

Jsem překvapen tím, ze naše policie nedokáže dva roky získat svědectví člověka, kterého nakonec naleznou a vyzpovídaji dva novináři. Je to jen náhoda? — Petr Fiala (@P_Fiala) 12. listopadu 2018

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se rovněž na twitteru podivil nad tím, jak mohou být novináři v hledání lidí úspěšnější než policisté. "Budu požadovat svolání bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny za účasti šéfů policie a tajných služeb, aby podaly vysvětlení k celé této záležitosti," napsal.

Jak je možné, že reportéři jsou ve svém pátrání úspěšnější než @PolicieCZ ? Budu požadovat svolání Bezpečnostního výboru PSP ČR za účasti šéfů @PolicieCZ a tajných služeb, aby podaly vysvětlení k cele této záležitosti. https://t.co/qIjqyvzrRN — Jan Bartošek (@honzabartosek) 12. listopadu 2018

Také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil požaduje vysvětlení. "Zjištěné skutečnosti mohou znamenat velký skandál. České soudy musí teď v první řadě určit znalce, který posoudí, zda je Andrej Babiš ml. skutečně nezpůsobilý trestního řízení, nebo jde jen o účelové vyhýbání se trestnímu stíhání," uvedl.

TOP 09 následně vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby v zájmu zachování důvěryhodnosti České republiky a v zájmu zachování důvěry občanů v právní stát, vyvodil z celé kauzy osobní odpovědnost a odstoupil.

ČSSD by měla zaujmout stanovisko

"Současně vyzýváme koaliční partnery Andreje Babiše sociální demokraty, aby zaujali jednoznačné a nekompromisní stanovisko k této kauze a v případě, že premiér Andrej Babiš neodstoupí, ve vládě s hutím ANO dále nesetrvávali," prohlásil na jednání poslaneckého klubu TOP 09 Pospíšil.

Na zasedání poslaneckého klubu chtějí aktuální kauzu Babišova syna probírat i Piráti. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek na Twitteru přirovnal údajný únos Babišova syna k praktikám mafie.

Syn premiéra, Andrej Babiš junior, byl podle televize Seznam UNESEN NA KRYM. Tohle už není dotační podvod, ale to je na úrovni ruské mafie. Unesl… https://t.co/MMw3BlF3iZ — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) 12. listopadu 2018

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že prezident Miloš Zeman se sejde v pondělí v Lánech s Babišem, a budou tak mít příležitost k debatě mezi čtyřma očima nad aktuálními otázkami. Reagoval na dotaz ČTK, zda se bude prezident kauzou premiérova syna zabývat.