Prezident Petr Pavel upozornil na to, že kvůli nedostatkům novely o střetu zájmů nebude moci naplnit novou povinnost o podávání majetkového oznámení. Uvedl to ve čtvrtek v dopisu předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09), který připojil k podepsané předloze. Jelikož hlava státu nemá zákonodárnou iniciativu, Pavel ji požádal o „zvážení kroků“ k nápravě další předlohou tak, aby mohl zákonné povinnosti dostát.

Prezident Petr Pavel | Foto: Deník/Martin Divíšek

Původní vládní předloha jen měnila organizaci Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Úpravy zákona o střetu zájmů se do ní dostaly ve Sněmovně pozměňovacím návrhem skupiny koaličních poslanců v čele s Jakubem Michálkem (Piráti). Součástí jeho úpravy je i zahrnutí prezidenta republiky do tohoto zákona. Prezident republiky by tak měl každoročně podávat majetkové oznámení a platit pro něj budou i další povinnosti včetně zákazu vlastnictví médií vrcholnými politiky. Michálek sdělil, že se bude prezidentovu vyjádření věnovat.

Pavel uvedl že s takovou změnou zákona souhlasí. Poukázal ale na to, že zapracování prezidenta republiky do zákona se nepromítlo do dalších ustanovení. Jde zejména o výčet úřadů, které zapisují veřejné funkcionáře do registru oznámení vedeného ministerstvem spravedlnosti. Na zápis funkcionáře do této evidence se podání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích váže. „Zákon mi tak ukládá podat uvedená oznámení, ale neřeší, jakým způsobem a kdy tak mám učinit,“ napsal prezident.

Odstranění takové mezery v zákonu výkladem podle něho není možné. „S dopisem pana prezidenta se seznámím, jakmile se vrátím z dovolené, a věřím, ze spolu s paní předsedkyni a legislativci najdeme řešení úskalí, která pan prezident zmiňuje,“ napsal ČTK Michálek.

Úpravy zpřísňují zákaz vlastnictví médií politiky

Přijatý pozměňovací návrh k úpravám zákona o střetu zájmů zejména zpřísňuje zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky, podobně jako přijímání dotací a investičních pobídek. Média například nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností budou hrozit vyšší pokuty. Prezidentův podpis novely Michálek ocenil. „Zpřísnění zákona znamená, že se politika i do budoucna očistí od přímého ovládání médií a čerpání dotací do vlastních firem, a to bez ohledu na barvu politického dresu, což byl jeden z našich klíčových protikorupčních slibů,“ podotkl předseda pirátského poslaneckého klubu.

Úprava také zmírňuje nedávno přijaté omezení využívání údajů z majetkových oznámení vrcholných politiků. Ustanovení, podle nichž mohou být veškeré informace vedené v registru oznámení „použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře“, se bude opět vztahovat jen na vybrané činitele.