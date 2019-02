/ROZHOVOR/ Romana Plívová svůj módní a svatební salon Noblesse-Paris v centru Ústí nad Labem za Severočeským divadlem provozuje už od roku 1995.

Romana Plívová | Foto: archiv Romany Plívov

Zažila mnoho změn v módních trendech a oblékla do šatů tisíce zákaznic. Čtenářům Deníku poradila, jak se obléci na ples, aby byli skutečně in. „Korzetovým šatům s odhaleným dekoltem a nabíranou sukní už odzvonilo,“ tvrdí Romana Plívová.

Které trendy momentálně „letí“ nejvíce?

V současnosti jsou trendy pudrové odstíny, neboli šaty v barvě pleti. Dříve se nosily „princeznovské“ šaty, které měly hluboké výstřihy, dnes ty výstřihy nahradily průhledné šedé síťky zdobené kamínky. Korzetovým šatům s odhaleným dekoltem a nabíranou sukní už odzvonilo.

Jak na to reagují starší ročníky? Jsou konzervativnější nebo někdy naopak překvapí?

Vlastně tuto módu vítají, protože zahalenější modely schovají kdejaký nedostatek. Třeba i podprsenku, bez které si některé dámy nemohou dovolit vyrazit na ples.

Mění se módní trendy rok od roku?

Ano, mění a někdy je těžké na ně reagovat. Třeba vloni byl boom květovaných šatů, ale letos jsme je téměř nezamluvili.

Podle módních časopisů je nyní „hřích“ vzít si k plesovým šatům silonky tělové barvy. Co na to říkáte? Jaké byste nabídla řešení?

O tom nic nevím. Hřích je vzít si silonky do otevřených bot. Nyní existují takzvané silonky ve spreji, prostě si postříkáte nohy sprejem a šaty se vám nelepí, To je důvod, proč se nosí. Protože jinak moc nezahřejí a na plesech je stejně teplo.

Vycházíte vstříc v případě plesů či svateb také plnoštíhlým dámám?

Určitě ano. Ve větších velikostech je všeobecně špatný výběr čehokoliv. Rádi se na ně zaměřujeme. Vystudovaly jsme oděvní školu a víme tedy, co nakoupit tak, aby to nevěstám i maturantkám slušelo.

Bývá pro zákazníky těžké rozhodnout se, zda si šaty u vás koupí či si je jen vypůjčí?

Asi jak pro koho. Společenských i svatebních šatů je v kamenných obchodech málo jako šafránu, pořídit šaty přes internet je zase jako kupování zajíce v pytli. Takže bych doporučila opravdu půjčovny, kde si zákazník i zákaznice modely vyzkoušejí a pak mohou být spokojení.

Je nějaký ples, který si žádný rok nenecháte ujít?

Popravdě řečeno, chodím občas na ples u nás na venkově. A to jdu buď v pyžamu nebo v masce.

Cože? Něco takového je možné?

Ano. Je to totiž pyžamový a maškarní ples. Opravdu se nadarmo neříká, že kovářova kobyla chodí bosa. A právě já jsem toho vzorným příkladem. Ale chodím do tanečních pro dospělé a tam si naše šaty oblékám. Je to jen jednou za rok to když máme věneček.

Jak vnímáte „obyčejné venkovské“ plesy akce myslivců, zahrádkářů, seniorů?

Mám je ráda. Myslím si, že jsou uvolněnější. Hlavně asi proto, že tam potkáte sousedy odvedle a je to takové více domácí. Tedy alespoň pro mne.

Chodí si k vám Ústečané často pro radu, dají na vás?

Naši stálí zákazníci už ano, jinak samy rády poradíme. S kolegyní šatům obě rozumíme, za těch 25 let, co jsme tu, už je máme takzvaně „v oku“.

Poradíte také, jak sladit účes se šaty?

Asi nijak. Dříve nosil každý drdol, dnes se nosí spíše uvolněnější účesy. Někdo má úzký obličej a sluší mu zvednout vlasy, dáma s kulatějším obličejem potřebuje spíše polorozpuštěný účes. A dokonalý účes? Když zákaznice oblékne krásné šaty a má skvělý make-up, nemůže to dopadnout nikdy špatně.

Jakých doplňků bychom se měli k plesovým róbám vyvarovat?

Šperky se nyní nosí spíš méně okázalé, ale jinak je třeba je doladit k šatům. Osobně bych se vyvarovala přílišného pití alkoholu, protože pak krása pomine.

Jak co nejlépe sladit detaily s oblekem partnera?

Vlastně je třeba myslet jen na kravatu a košili. A pak už mu nabídnout své rámě a po celý ples se ho nepustit.