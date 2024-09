Byla jediným důvodem toho, že premiér Petr Fiala (ODS) telefonicky z vlády vyhodil vicepremiéra, ministra pro místní rozvoj a odstupujícího předsedu Pirátů Ivana Bartoše, zpackaná digitalizace?

Na dotaz moderátorky debaty Deníku 15 minut Kateřiny Perknerové kandidátka na předsedkyni sociální demokracie Jana Maláčová odpověděla, že to nemůže posoudit. „Celá věc je ale podivná. Nechápu, proč pan Fiala pana Bartoše, při vší úctě, nevyhodil už v červenci. Pokud si nějaká strana založí svoji existenci na digitalizaci a pak nezvládne to zásadní, něco, o čem se vědělo několik let dopředu, je to na vyhazov,“ uvedla.

Druhou věcí podle ní je, že „premiér si asi netroufl říct panu ministru Bartošovi do očí, že končí, a musel mu to pak zavolat“. „Celá věc je vtipná v tom, že dopoledne (v úterý, pozn. red.) Piráti říkali, jak je vláda super a pracuje. A když pak byli vyhozeni, najednou mluví o kmotrech, o tom, že už to nejde vydržet, a útočí na vládu. Je to velká fraška,“ zhodnotila.

O čem byla řeč v pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové: (záznam debaty si můžete pustit ve videu) • o současné situaci ve vládě Petra Fialy

• o nepovedené digitalizaci stavebního řízení

• o tom, co vše podle Jany Maláčové vláda dělá špatně

• o očekáváních od SOCDEM a důvodech kandidatury na předsedkyni strany

• o potenciálních partnerech SOCDEM i možné spolupráci s KSČM Jana Maláčová byla hostem Deníku. Řeč byla o vládě, digitalizaci i jejím kandidatuře na předsedkyni SOCDEM. | Video: Deník/Kateřina Perknerová

Podle Maláčové je vládní krize jen jeden z průšvihů

Na otázku, zda předpokládá, že ve vládě zůstane pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský, odpověděla, že to se uvidí. „To je další epizoda vládní veselohry. Pan ministr zahraničí v momentě, kdy by měl podpořit svoji stranu, najednou ukazuje, že až tak Pirát není. Uvidíme, jak se zachová. Myslím, že charaktery se často projevují v těžkých chvílích,“ poznamenala.

Sociální demokraté, do jejichž čela kandiduje (sjezd strany se uskuteční 5. října a stávající předseda Michal Šmarda už nebude o funkci usilovat, pozn. red.), budou podle ní oslovovat všechny voliče, kteří jsou se současnou vládou nespokojeni.

„Vládní krize je jeden z mnoha průšvihů této vlády. Mně spíš vadí, že vláda všechno, co slíbila, porušila. Od toho, že budou investovat do školství. Nedělají to. Od toho, že nebudou zvyšovat věk odchodu do důchodu. Dělají to. Od toho, že nebudou sahat na výchovné, které jsem prosadila. To ale také dělají,“ podotkla.

Vracíme se k tužce a papíru, vytkla vládě Maláčová

Fialova vláda podle ní zvyšuje daně, i když slibovala opak, a nesnižuje zadlužení státu. „Vadí mi, že lžou. Za této vlády chudneme. Zchudli jsme nejvíc ze všech vyspělých zemí. Vadí mi, že když navrhnou nějaký zákon, tak ho pak třikrát předělávají, což je vrchol nekompetence. Vadí mi i spousta dalších věcí. Ta fraška, kdy se, zejména Piráti, hádají o funkce a pozice, a nedokážou už několik měsíců vyřešit digitalizaci stavebního řízení, což je podle mě prkotina, je jen jedna z mnoha epizod,“ pokračovala.

Moderátorka reagovala, že to asi až taková prkotina není, protože ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který se stal koordinátorem pro digitalizaci, nyní říká, že Bartošův plán nefunguje, a k jeho spuštění bude třeba přibližně osmnácti měsíců.

Nechává to tedy na příštím kabinetu. „Tahle vláda slíbila, že bude zemi modernizovat, a teď se vracíme zpátky k tužce a papíru. Sama jsem (ve funkci ministryně práce a sociálních věcí, pozn. red.) digitalizovala elektronickou neschopenku. Měla jsem na to pět měsíců, přičemž patnáct let se o tom mluvilo. Zvládli jsme to od prvního dne bezchybně,“ řekla.

V digitální podobě se tehdy podle ní povedl i program Antivirus.