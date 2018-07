Maláčová jednala s prezidentem. Za svou prioritu považuje zvýšení důchodů

Za prezidentem Milošem Zemanem na zámek v Lánech přijela kandidátka na ministryni práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která ve vládě nahradí jiného sociálního demokrata Petra Krčála. Ten odstoupil kvůli tomu, že z velké části opsal bakalářskou práci.

"Měla jsem s panem prezidentem velmi příjemný, asi devadesátiminutový, rozhovor. Myslím, že se ve spoustě věcí shodneme. Pana prezidenta jsem seznámila se svými prioritami, on mi oznámil, že mě v pondělí jmenuje ministryní práce a sociálních věcí," uvedla Maláčová na tiskové konferenci.

Za hlavní priority považuje Maláčová zrušení tzv. karenční doby, tedy proplácení nemocenské od prvního dne. Dále také navyšování platů i minimální mzdy. Kromě priorit uvedených v programovém prohlášení by se ráda věnovala i politice stárnutí, které se na ministerstvu dosud věnovala, a připravila její strategii.

Za časově nejurgentnější považuje budoucí ministryně práce a sociálních věcí zvýšení penzí. Kvůli tomu chce stejně jako její ČSSD, aby byla svolána mimořádná schůze Sněmovny. „Aby zvýšené důchody pro naše seniory a seniorky mohly platit od ledna příštího roku,“ uvedla.

Maláčová do Lán dorazila krátce po patnácté hodině, přičemž se vyhnula novinářům. Již v pondělí večer seznámila se svými prioritami premiéra Andreje Babiše. Ani tehdy však před novináře nepřišla a odkázala je na úterní schůzku s prezidentem, po které své představy sdělí médiím i veřejnosti.

Český prezident se o Maláčové v minulosti vyjadřoval pochvalně, a to přesto, že ji osobně neznal. „Oceňuji, že absolvovala dvě prestižní vysoké školy. Tady bych položil důraz na to slovo prestižní,“ prohlásil Zeman l o jejím vzdělání na Goethe Universität v německém Frankfurtu nad Mohanem a London School of Economics and Political Science.

Maláčová bude ministryní jmenována 30. července na zámku v Lánech.