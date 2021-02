„Celá země stojí. Ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol,” nechala se slyšet ministryně.

Poslanec Jan Skopeček byl výrokem šokován a vzápětí požadoval po ministryni omluvu, když její slova označil za "neuvěřitelná". "Omluvte se za to, co jste řekla. To je neuvěřitelné. To jste opravdu schopná říct do kamer?" reagoval. Maláčová následně dodala, že hrůzy války nechce jakkoliv zlehčovat a poslanec Skopeček se ji prý snaží "načapat v něčem, co tak vůbec nebylo myšleno".

Můj výrok v Partii mířil k zavřeným školám. Já jsem ta poslední, kdo by chtěl zlehčovat utrpení za 2. světové války a dehonestovat její oběti. Ale zavřené školy jsou katastrofa, celý rok je pro děti nenahraditelný! Musíme?najít způsob, jak je vrátit do škol a nezhoršit pandemii. — Jana Maláčová (@JMalacova) February 7, 2021

Příplatek k nemocenské by mohl být podle Maláčové 375 korun denně, ale tak, aby nikdo nedostal víc než dřívější průměrný výdělek. Jinou variantou je růst nemocenské z nynějších 60 procent na 90 procent. Většina členů kabinetu podle Maláčové bonus v současnosti podporuje.

Skopeček by chtěl znát data, zda motivace lidí klesá po první, druhé nebo třetí karanténě. "Nemůžeme z toho zase udělat plošné opatření," řekl v televizní debatě. Obává se také demotivace lidí chodit do práce, byť by mohli. Bonus naopak podporují opoziční Piráti, podle jejich předsedy Ivana Bartoše by na něj měli mít nárok i osoby samostatně výdělečně činné.

Omezení cestování mezi kraji

Maláčová a Skopeček se v shodně postavili proti případnému omezení cestování mezi kraji, o němž mluvil tento týden ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Maláčová si neumí představit kontroly, zda se restrikce dodržují. Skopeček pokládá nápad na takové omezení mobility za šílený.

"Cílem toho (omezení cestování) by bylo zakázat lidem jezdit na hory, to je ten problém," uvedl v Otázkách Václava Moravce vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Komunisté proti tomu podporují otevření lyžařských středisek, nyní podle jejich předsedy Vojtěcha Filipa vládne na horách chaos. "Jestli tam bude nějaký systém, nemůže vzniknout nic špatného," řekl v debatě České televize. Omezit cestování na určitou vzdálenost pokládá vzhledem k velikosti Česka za nemožné.

Zákaz cestování mezi kraji je zbytečný a byl by těžko vymahatelný, shodli se ve druhé části pořadu Partie hejtmani Pardubického, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje Martin Netolický (ČSSD), Jan Grolich (KDU-ČSL) a Ivo Vondrák (ANO) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Hejtmani se jinak Blatného, o jehož možném odvolání se spekuluje, zastali. S kraji podle nich komunikuje dobře a hlavní vinu na zmatcích nesou vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO).

Prodloužení nouzového stavu

Maláčová se postavila proti rozvolňování restrikcí, vývoj epidemie nepokládá za dobrý. Prodloužení nouzového stavu je podle ministryně nutné. Vláda ale pro to zatím nemá ve Sněmovně podporu. Komunisté, kteří menšinovou vládu ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují, ohlásili, že další prodloužení stavu nouze nepodpoří.

"Budeme vyjednávat se všemi politickými stranami, které vyjednávat chtějí," řekla Maláčová. Podle Skopečka měl kabinet dost času připravit nástroje, aby nouzový stav nebyl v zemi nastálo. Postoj ODS k očekávané vládní žádosti o sněmovní souhlas s prodloužením nouzového stavu v úterý projedná stranický poslanecký klub, dodal.

Hamáček předpokládá, že vláda požádá Sněmovnu o dalších 30 dnů. "Máme čas do čtvrtka," uvedl k dalším vyjednáváním. Bartoš se šéfem STAN Vítem Rakušanem chtějí ještě před pondělní schůzí vlády jednat s premiérem Babišem.

V otevřeném dopisu s žádostí o svolání debaty předsedů všech sněmovních stran ještě před čtvrtečním jednáním dolní komory o prodloužení nouzového stavu se na ministerského předsedu obrátil lídr lidovců Marian Jurečka, sdělila KDU-ČSL v tiskové zprávě. Je podle něj nutné vyhodnotit, které restrikce mají smysl a které jsou zbytečné.