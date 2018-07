Maláčová podle exnáměstka ministerstva chybovala při udílení dotací

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 20 450 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Referent/ka pro dopravní přestupky. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20450 kč, mzda max. 30750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě, Kontakt: Oznámení o výběrovém řízení je na adrese www.msk.cz v sekci volná místa. Přihlášku do výběrového řízení a uvedené materiály je nutné doručit na podatelnu krajského úřadu , do 2. 8. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v pozvánce nebo oznámeny přes e-mail., , Požadované doklady: , a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, , b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, , c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, , d) přihláška., , Požadujeme: VŠ - výhodou zaměření dopravní, technické, ekonomické, právní. Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Výhodou praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti dopravy nebo právní činnosti. Výhodou znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.. Pracoviště: Moravskoslezský kraj, krajský úřad, 28. října, č.p. 2771, 702 00 Ostrava 2. Informace: Lucie Dužíková, +420 595 622 625.