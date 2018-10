Malý Toník v babyboxu měl pupečník převázaný provázkem od brambor

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 23 000 Kč

Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů Vedoucí kanceláře předsedy soudu. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nejvyšší správní soud hledá kandidáty/kandidátky na pozici , Vedoucí kanceláře předsedy soudu, Požadavky:, " Ideálně vysokoškolské vzdělání , " Praxe na obdobné vedoucí pozici podmínkou (oblast justice výhodou) , " Aktivní znalost MS Office (vysoká PC gramotnost), " Znalost příslušných právních předpisů , " Perfektní znalost českého jazyka, znalost AJ - slovem i písmem výhodou, " Schopnost systematické a samostatné odborné práce, vedení kolektivu, " Pečlivost, spolehlivost, flexibilita a dobré komunikační a vyjednávací schopnosti , Náplň práce:, " Odpovědnost za vedení sekretariátu předsedy a místopředsedy soudu , " Vedení specializovaných databází a rejstříků, " Organizace vnitřního legislativního procesu, " Organizace a protokolární zajištění akcí NSS, " Příprava podkladů dle pokynů vedení soudu, " Práce s interním informačním systémem a webovými stránkami soudu, " Aktivní spolupráce s ostatními úseky soudu , Nabízíme:, " Stabilní zázemí a příjemné moderní pracovní prostředí v centru Brna, " Benefity (5týdnů dovolené, stravenky, příspěvky, pružná pracovní doba, aj.), " Možnost nástupu co nejdříve nebo po dohodě, , Jedná se o hlavní pracovní poměr založen jmenováním do funkce, který se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Platové ohodnocení se řídí nařízením o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. , Strukturovaný životopis s přehledným popisem dosavadní praxe a motivační dopis zasílejte na adresu: prace@nssoud.cz , a to do 29. 10. 2018. Nejvyšší správní soud si vyhrazuje právo tuto lhůtu zkrátit nebo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. U výběrového řízení budou testovány dovednosti uchazečů. , Dovolujeme si Vás upozornit, že osloveni budou pouze uchazeči, kteří splňují výše uvedené kvalifikační požadavky na danou pozici.. Pracoviště: Nejvyšší správní soud, Moravské náměstí, č.p. 611, 602 00 Brno 2. Informace: Jana Mgr. Humplíková, +420 542 532 373.