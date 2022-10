Deník listinu viděl, mezi senátory jsou například jména tří lékařů, Jana Žaloudíka z ČSSD, Věry Procházkové a Ladislav Václavce (ANO), ale i dvou členů ODS či STAN. Naopak chybí signace Jana Pirka, který zvítězil v Praze 10 za koalici Spolu.

„Známe se dlouhá léta, ale jako nový senátor se radil s vedením klubu i Senátu a rozhodl se pro jinou variantu,“ říká Zima. Pirkův podpis tak možná získá Pavel Fischer, jehož premiér Petr Fiala jmenoval mezi třemi zájemci o Pražský hrad, kteří mají podporu Spolu (kromě Fischera je to Danuše Nerudová a Petr Pavel).

O podpisy poslanců se opírá nominant SPD Jaroslav Bašta a také zatím utajovaný uchazeč v dresu ANO. Splněný limit 50 tisíc podpisů již potvrdili Petr Pavel, Danuše Nerudová, Tomáš Březina, Alena Vitásková a Jiří Kotáb.

Senátní mix by vadit neměl

Senátorská podpora má ovšem háček. Není jen v datu, dokdy se mohli podepsat i končící senátoři, ale také v míchání obou skupin. Podle ústavního právníka Jana Kysely lze deset nutných signatur vztahovat vždy k 81 členům horní komory, nikoliv stu v přechodném období.

Zdroj: DeníkJeho kolega profesor Aleš Gerloch to vidí jinak: „Ústava ani volební zákon to nijak neupravují. Podle mě je rozhodující datum, kdy došlo k podpisu a registraci. Pokud to proběhlo do 15. října, kdy skončil mandát dosavadního senátora, je to v pořádku. Noví senátoři mandát získali zvolením, takže ten mix, kdy dochází k časovému průniku, by neměl vadit.“

Deníku dále sdělil, že komplikovanější je situace v pohledu na to, zda jeden senátor či poslanec může podepsat více kandidátních listin.

„Ministerstvo vnitra zastává názor, že ano, podobně jako občané. Nejvyšší správní soud před pěti lety učinil v jednom verdiktu poznámku, že každý zákonodárce může podepsat jen jeden návrh. Ústavní soud ale před 25 lety uvedl, že v případě pochybností je třeba vykládat ustanovení zákonů ve prospěch volebního práva, v podstatě tedy vyhovět a uznat podpisy pod několika peticemi. Nejde totiž o volbu, ale o nominaci,“ vysvětlil Aleš Gerloch.

Podepsali se senátoři, kteří znají mé názory, říká Tomáš Zima



Proč jste se rozhodl pro senátorské podpisy?

Od května jsme sbírali podpisy po celé republice, pomáhali i přátelé a kolegové. Nyní máme kolem 37 tisíc, v listopadu by to mohlo být přes padesát tisíc, ale musí se počítat s chybovostí, a proto jsem o své kandidatuře začal diskutovat se senátory, s nimiž se léta bavím o otázkách školství či zdravotnictví. Získal jsem třináct podpisů z různých politických stan i nezávislých.



Odcházejících, nebo nově zvolených?

Podpořili mě ti, kteří končí, pokračují i nově zvolení, z ČSSD, ODS, ANO, STAN a nezávislí. Znají mé názory, práci, působení na Univerzitě Karlově. Prezident má spojovat, a to též občany s různým politickým názorem.



Bylo jednoduché je přesvědčit, když nejsilnější klub ODS a TOP 09 a k tomu lidovečtí senátoři by asi měli podpořit Pavla Fischera?

Byli mezi nimi i mí dlouholetí přátelé jako pan profesor Žaloudík, nepodepsal to nikdo, kdo by mě neznal z mého působení v odborné či veřejné sféře.



Připojil podpis i kardiochirurg profesor Jan Pirk?

Pan profesor je čerstvě zvolený senátor, hovořil jsem s ním o tom, avšak chtěl to především probrat ve svém poslaneckém klubu. Jeho podpis tam není, ale s kolegou Pirkem se známe velmi dobře a máme podobné názory například na epidemii covidu.



Myslíte si, že máte šanci uspět, když vaše jméno nefiguruje v průzkumech mezi první šestkou?

Nízkorozpočtovou kampaň vedu zcela otevřeně, ale její horká fáze teprve nastane, v řadě průzkumů zatím figurují jména lidí, kteří kandidaturu vůbec nezvažují, a uvidíme, kdo splní zákonné podmínky.



Kolice Spolu ústy premiéra Fialy uvedla, že tři kandidáti, Pavel Fischer, Danuše Nerudová a Petr Pavel jsou z jejího pohledu vhodnými kandidáty. Nemrzí vás, že mezi těmi jmény vaše chybí?

Její rozhodnutí bylo pragmatické, vybrala si osobnosti, které jsou známé a podle průzkumů nejpopulárnější.



V debatách možná víc než postoj k válce na Ukrajině nebo ekonomické krizi budou rezonovat hodnotové záležitosti. Kupříkladu Pavel Fischer odmítá adopci dětí stejnopohlavními páry. Jaký je váš postoj?

Jsme ve 21. století a jako křesťan se domnívám, že vztahy osob se stejným pohlavím by měly být z hlediska legislativy totožné jako mezi mužem a ženou. To je třeba narovnat. Co se týká adopce, mělo by se to posuzovat individuálně, obdobně jako se podrobně zkoumá, zda je pár muže a ženy vhodný pro adopci, mělo by se adekvátně postupovat i v případě stejnopohlavního partnerství. Prioritní musí být ochrana a zájem dítěte.



Pavel Fischer vyjádřil názor, že pokud by se to povolilo, byla by to zelená pro obchod s dětmi.

Před mnoha lety jsem podporoval projekt baby boxů. Tehdy padaly protiargumenty, že tam budou tisíce odložených dětí. Pokud mě paměť neklame, tak za těch patnáct let v nich skončilo asi 240 dětí, kterým byl někdy i zachráněn život. Pro matky s velmi komplikovanou životní situací je to šance, jak ji bezpečně vyřešit. Tyto děti pak vyrůstají v milujících rodinách, které třeba nemohou mít vlastního potomka.



Občany možná bude zajímat, komu jako volič dáváte přednost, vládní pětikoalici nebo opozici?

Ve volbách do sněmovny jsem dal hlas jedné z vládních stran. V komunálních jsem si do magistrátu vybíral osobnosti a na Praze 2 jsem volil ODS, protože ta v koalici spravuje naši městskou část dobře.