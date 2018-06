Maminka po válce přivedla opuštěnou Židovku a Němku. Všichni žili v harmonii

/VIDEO/ Podle žaloby, která leží u amerického soudu, zkopíroval britský zpěvák Ed Sheeran některé části písně Let's Get It On, kterou americký soulový zpěvák Marvin Gaye vydal v roce 1973 na stejnojmenném albu. Žalobu podala společnost Structured Asset Sales, která vlastní autorská práva na část písně Gaye. Ten tragicky zemřel v roce 1984.