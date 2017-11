Mandátový a imunitní výbor nikdo nechtěl. Zbude zřejmě na ANO

O mandátový a imunitní výbor, který by podle Pirátů měla obsadit opozice, si během prvních dvou kol vyjednávání o vedení Sněmovny žádná strana neřekla. Oznámil to dnes Radek Vondráček (ANO), kterého jeho strana nominovalo do čela dolní komory. ANO je podle Vondráčka otevřeno diskusi, ale některá ze zbývajících osmi stran si o výbor musí říct.

Piráti v pondělí vyzvali strany vyjma ANO ke společnému jednání, které by se obsazení výboru mělo týkat. Jednání se nezúčastní komunisté, podle jejich předsedy Vojtěcha Filipa mělo být pozváno i ANO. "To není kulatý stůl, ale vytváření bloku, o kterém se neví, kam bude směřovat," uvedl Filip na tiskové konferenci. Zopakoval, že KSČM respektuje výsledky voleb a do čela Sněmovny podpoří Vondráčka. Předseda sněmovního klubu Pavel Kováčik doplnil, že KSČM je připravena na bilaterální jednání. Na jednání organizované Piráty nepůjdou ani zástupci KDU-ČSL, sdělil ČTK bez dalších podrobností předseda lidovců Pavel Bělobrádek. ČTĚTE TAKÉ: Babiš sehnal ministra průmyslu. Jeho jméno zatím tají Naopak zástupci ODS se na schůzku chystají, i když podle nich byla svolána nestandardním způsobem. Piráti ke zorganizování schůzky využili internetovou platformu doodle. "Na jednání půjdeme, jsme připraveni na normální konstruktivní debatu o orgánech Sněmovny," řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Na schůzku dorazí i zástupci Starostů a nezávislých. Budou chtít apelovat na Piráty, aby přehodnotili svůj postoj k volbě předsedy Sněmovny. "Nevidíme důvod, proč by ANO mělo mít nárok na post předsedy, když nemá většinu," uvedl šéf STAN Petr Gazdík. Na funkci šéfa komory by si podle něj nemělo dělat ANO nárok, když nemá ve Sněmovně většinu a plánuje menšinovou vládu. Stejně jako Vondráček ale řekl, že sporu o obsazení mandátového a imunitního výboru nerozumí. "Podle informací, které máme k dispozici, žádná strana o vedení tohoto výboru neprojevila zájem," řekl. Zopakoval, že ODS chce získat předsedy v jiných výborech a nevidí důvod své priority měnit. "Je to bouře ve sklenici vody a šum, on si o ten mandátový a imunitní výbor nikdo neřekl, takže primárně nám zbyl," uvedl Vondráček. Dodal, že není pravda, že tento výbor měla vždy opozice, v 90. letech patřil vládní koalici. ANO je ale podle Vondráčka otevřeno diskusi a důležitá bude i osobnost, která bude navržena. ČTĚTE TAKÉ: SPD chce za předsedu Sněmovny Vondráčka z ANO. Samo chce vést hospodářský výbor Předseda Pirátů Ivan Bartoš novinářům řekl, že kulatý stůl zástupců menších sněmovních stran by se měl sejít ve středu. Opozice by podle něj měla výbor obsadit i kvůli tomu, že na začátku jednání Sněmovny by se mělo hlasovat o vydání šéfa ANO Andreje Babiše a předsedy sněmovního klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Podle Bartoše i Vondráčka jednání v uplynulých dvou týdnech ukázala, že požadavky stran na uspořádání Sněmovny, co se předsednických křesel ve výborech týká, se v řadě případů překrývají. O jeden výbor mají dokonce zájem čtyři uskupení. ČTĚTE TAKÉ: Politolog Daniel Kroupa: Šance porazit Miloše Zemana existuje

