Soud uložil podmínky v kauze České pošty. Babišův Agrotec obžaloby zprostil

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Odborný pracovník 35 000 Kč

Specialisté v oblasti podnikové ekonomie EKONOM - SPECIALISTA NÁKLADOVÉHO PLÁNOVÁNÍ. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Koho hledáme?, Máte VŠ výhodou ekonomického směru, Baví vás hra s čísly, ale nechcete jenom účtovat, Máte zkušenosti z výrobní společnosti, Máte zkušenosti z obdobného oboru (nákladové plánování, obchodní plánování, projektové vedení), Chcete pracovat pod vedením japonského experta, Nebojíte se komunikovat v angličtině, úroveň B1 nebo B2, Co u nás budete dělat?, Řídit projekty z pohledu profitability., Zabývat se obchodní expanzí., Strategicky získávat nové zakázky., Vytvářet cenové kalkulace a návrhy na snížení výrobních nákladů., Co ti můžeme nabídnout?, Práci v silné mezinárodní společnosti., Roční bonus při splnění kritérií., Flexibilní pracovní dobu., Příspěvek na penzijní připojištění nebo ŽP., Odborné vzdělávání, kurzy angličtiny v rámci pracovní doby zdarma., Možnost chodit na masáže a další procedury do zdravotního střediska společnosti v rámci pracovní doby., Lístky na sportovní utkání aj.. Pracoviště: Denso manufacturing czech s.r.o., Heyrovského, č.p. 476, 463 12 Liberec 25. Informace: Lucie Šaffková, +420 774 570 911.