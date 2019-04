To je přece postavené na hlavu, burcuje druhá část veřejnosti. Manželství je svazek muže a ženy a děti plodem jejich svazku, oponuje. Prapor tohoto postoje nesou v Parlamentu zejména lidovci v čele se svým novým předsedou, heřmanoměsteckým poslancem Markem Výborným.

„Nevedeme debatu o právech menšin. Vedeme debatu o hodnotách. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli,“ hřímal před poslanci Výborný.

Opačným extrémem jsou Piráti, ti by u manželství a výchovy dětí nedělali žádný rozdíl, zda jde o pár stejného či opačného pohlaví. Příkladem je pardubický poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Názory na tento problém ale nejsou jen takto ostře vyhrocené. Deníkem oslovené osobnosti v Pardubickém kraji se většinou kloní ke kompromisu mezi oběma extrémy. Dokonce i někteří kněží.

„Neumožňoval bych manželství i pro homosexuály, ale chtěl bych, aby měli ve svých svazcích větší rozsah práv a vstřícnější poměry, než mají dnes,“ uvedl kazatel Církve bratrské v Litomyšli Daniel Kvasnička, sám ženatý otec čtyř dětí.

Poznamenal přitom, že homosexuálové nejsou zdaleka jen ti, kteří jsou vidět a slyšet při kontroverzních pochodech Prague Pride. „Sám s těmito lidmi pracuji. Jsou to normální a tišší lidé, kteří nepotřebují svou intimitu křičet do světa,“ uvedl. K institutu manželství podotkl, že termín pochází ze staročeštiny, kde „man“ znamená muž a „žel“ žena.

Pro větší rozsah práv svazků homosexuálních párů by byl i pardubický hejtman Martin Netolický, ale také opatrně. „Hlavně mi ale přijde nedůstojné, jakým způsobem se návrh projednával. Šlo spíše o slovní exhibice poslanců. Myslím, že by ucelený návrh měla předložit vláda, měl by za sebou koaliční shodu,“ řekl.

Manželství vs. Rodina

Naproti tomu římskokatolický kněz z Lanškrouna Zbigniew Czendlik má problém jak s manželstvím homosexuálů, tak i s jejich právem na adopce dětí. „A i kdyby nakonec manželství pro homosexuály prošlo, stejně by nebylo opravdovým manželstvím,“ podotkl.

Právě kolem výchovy dětí možná tkví jádro sporu. Starý zákon o rodině říká, že hlavním cílem manželství je výchova dětí. Podle mladých liberálů je dnes ale svět jinde.

„Zaměňuje se tu manželství a rodina. I homosexuálové přece mají rodiny,“ reagoval totiž ve sněmovně pardubický poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík na slova lidoveckého poslance Marka Výborného, že na dítě není právo. „Dítě je dar, který biologicky vzniká splynutím dvou pohlavních buněk, mužské a ženské,“ tvrdí naopak Výborný.