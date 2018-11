Manželství pro homosexuály? Poslanci debatu nedokončili, budou jednat za měsíc

Poslanecké návrhy na uzákonění manželství jako svazku muže a ženy i na uzákonění možnosti manželství pro stejnopohlavní páry budou čelit ve Sněmovně snahám o zamítnutí už v prvním čtení. Dolní komora obě předlohy projednává společně, dnes poslanci úvodní kolo debaty nedokončili. Diskuse bude pokračovat nejdříve na prosincové schůzi. Nynější řádná schůze Sněmovny skončila.

Sněmovna už v úvodu diskuse neschválila požadavek předsedy Pirátů Ivana Bartoše, aby poslanci mohli projednávat předlohy i později večer. Podporovatelé a kritici zejména předlohy o manželství pro všechny se pak často přeli mezi sebou prostřednictvím krátkých takzvaných faktických poznámek. Do řádné debaty jsou aktuálně přihlášeny stále dvě desítky poslanců.

"Novela je zásadní pro stejnopohlavní páry, pro jejich děti," uvedla předlohu o manželství i pro homosexuály Radka Maxová (ANO). Změnu občanského zákoníku podepsalo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Hlavní autor návrhu na ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy Marek Výborný (KDU-ČSL) naopak mluvil o manželství jako o konzervativní, ale nikoli přežilé hodnotě. "Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny," uvedl. Tuto novelu listiny práv a svobod podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Hodnoty

"Hájíme tady hodnoty. Hodnoty jsou pro mě svoboda a rovnost," podpořil v následné debatě uzákonění manželství pro všechny páry Bartoš, který navrhl zamítnutí ústavní novely Výborného. Požadavek na zamítnutí možnosti manželství pro všechny páry naopak vzešel od poslanců ODS. "Manželství je svazkem muže a ženy, samo slovo manželství vzniklo ze slov muž a žena," řekla Zuzana Majerová Zahradníková (ODS). Následně se také tázala, co přijde příště. "Sňatky s dětmi? Polygamie?" ptala se.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri zase zdůraznil, že tradiční rodinu neohrožují stejnopohlavní manželství, ale rozvody. Jiří Dolejš (KSČM) mluvil o vývoji společnosti a o symbolickém zrovnoprávnění homosexuální menšiny. "Vývoj a progresivní vývoj je možný, ale to neznamená, že je správný," podotkl k tomu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Patrik Nacher z hnutí ANO připomněl, že chystá návrh, který by vedl k narovnání práv všech párů, u stejnopohlavních by se ale nejmenovalo manželství.

Předseda SPD Tomio Okamura se vyslovil pro Výborného návrh. Varoval, že uzákonění manželství pro homosexuály by mohlo vést do budoucna ke zrušení definice pohlaví. "Připadá mi za hranou tahat sexualitu do politiky. Muž bude mužem vždy a žena ženou," prohlásil. Poslankyně ANO Karla Šlechtová Okamurovi opáčila, že se neřeší sexualita, ale rovnost a rovnoprávnost. Bývalá ministryně obrany se dnes opět přihlásila k lesbické orientaci.

Registrované partnerství by zaniklo

Novela občanského zákoníku předpokládá, že homosexuálové by měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

Cílem návrhu v podstatě konkurenčního ústavního zákona je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Autoři poukazují na historické zakotvení manželství jako v zásadě trvalého svazku jednoho muže a jedné ženy zejména v evropském civilizačním okruhu.

Na čtvrtek je svolána z popudu Pirátů a SPD mimořádná schůze ke schvalování nižšího růstu platů vrcholných politiků. Příští týden by se poslanci mohli sejít na další mimořádné schůzi, na níž by se opozice pokusila vyslovit nedůvěru vládě hnutí ANO a ČSSD v souvislosti s gradující kauzou Čapího hnízda premiéra Andreje Babiše (ANO).