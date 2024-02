Stále bude lidi dělit na dvě kategorie, vadí některým zástupcům homosexuálů v Česku výsledek středečního jednání poslanců o případném manželství stejnopohlavních párů. Deník při té příležitosti přináší pohled jednoho z nich. A také názory odborníků, z nichž jeden upozornil i na to, že na slovech ve výsledku vlastně nezáleží.

Svatba homosexuálního páru - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Od sestry jej dělí nejen 400 kilometrů, ale také přístup státu k vztahu, ve kterém žije. „Zatímco já bydlím s partnerem v Česku, kde jsme i na úřadech bráni jako občané druhé kategorie, sestra, která je lesbička, bydlí v Německu se svojí právoplatnou manželkou. A právoplatnou myslím vážně, neboť v Německu je manželství se všemi jeho právy pro všechny, tedy i pro homosexuály,“ popisuje Honza Beránek.

Jeho i partnera roztrpčilo jednání poslanců, kteří ve středu dlouze debatovali nad změnou občanského zákoníku. Nakonec do třetího čtení pustili normu, která rozšíří současný institut registrovaného partnerství, jenž je v českém zákoně ukotven od roku 2006. Jde o řešení, které, pokud projde, bude homosexuálním párům garantovat stejná práva jako manželům, ale s jiným názvem – partner.

Podle obou mužů je však tento kompromis, který neuznává manželství pro stejnopohlavní páry a z názvu registrované partnerství vyškrtne slovo registrované, výsměch celé LGBT komunitě.

Homosexuální páry mají dostat stejná práva a povinnosti, jako má klasické manželství. Nemá jít však o manželství, ale partnerství. Počítá s tím novela zákona:

Práva jako v manželství. Sněmovna dala šanci partnerství stejnopohlavních párů

Beránek navíc upozorňuje i na ekonomické dopady. „To, co poslanci schvalují a říkají tomu kompromis, kompromisem není, je to paskvil, který nepoškozuje jenom samotné lidi, ale i ekonomiku. Právě kvůli tomu, jak se naše vláda staví k otázce LGBT sem nejde mnoho zahraničních institucí,“ míní Beránek.

S jeho slovy však nesouhlasí ekonom a poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. „K narovnání práv by jistě v tomto případě mělo u nás dojít, ale nemůžeme říci, že to od základu změní zahraniční investice. Firmy se jistě dívají i na práva menšin, ale v jejich rozhodovacích kritériích jsou tyto body mnohdy až ve druhé či třetí desítce požadavků,“ vysvětlil.

Kroužkujte manželství pro všechny, vyzývá reklamní kampaň:

Jako příklad Křeček uvedl firmu Microsoft, která ještě nedávno koketovala s myšlenkou postavit v České republice datové centrum. Nakonec miliardovou investici přesunula do Polska. „Z pohledu na menšiny není Polsko oproti Česku liberálnější, ale Microsoft, který velmi dbá na politiku rozmanitosti, zjistil, že oproti Česku má náš severní soused rychlejší povolovací procesy. Celé to tak není o zákonech menšin, ale o podmínkách pro podnikání," doplnil poradce premiéra.

Všichni mají právo na lásku

Beránek připomíná také to, že podle něj mají všichni lidé právo na lásku. „A to souvisí i s jejím pojmenováním. Proč mají mít heterosexuálové pro vyjádření své lásky institut manželství, a my jen partnerství? I tím se dává najevo, že si nejsme rovni, ale přitom láska je jen jedna. A je jedno, jestli je mezi hetero, nebo homosexuálními páry,“ je přesvědčený muž.

Deníkem oslovený psycholog Jan Lašek tuto argumentaci chápe, ale na druhou stranu míní, že pokud budou v novince občanského zákoníku narovnány ostatní požadavky LGBT komunity, na pojmenovaní nezáleží. „U vztahu dvou lidí je nejpodstatnější, jak bude fungovat. A pokud komunita LGBT dosáhne svých požadavků a budou mít obdobná práva, jako manželé, tak na slovíčkách nezáleží. Záleží na tom, jak se ten vztah zrealizuje," řekl psycholog.

Stejná práva, vdovecký důchod a místo svazku muže a ženy svazek dvou lidí. Skupina poslanců otevřela možnost manželství pro všechny, bez ohledu na pohlaví:

Žádná práva, jen svazek druhé kategorie. Svatby pro všechny brzdí Zeman i Fiala

Se svými myšlenkami a vizemi se Jan Beránek obrátil také na předsedu vlády Petra Fialu či na lidoveckého ministra zemědělství Marka Výborného. „Byl to můj profesor na gymnáziu a čekal jsem že si najde čas na to mi vše osvětlit, či si o tom popovídat. Ale ani premiér, ani Výborný mi nedopověděli. Tím vlastně vysílají pověstné signály, že jsme pro ně jen druhořadou sortou,“ myslí si muž.

Motivací jeho dopisů byla prý něj snaha, aby oba obeslaní změnili svůj názor. „Hlavně u pana Výborného. Moc mě mrzí jeho stále omílané věty kolem tradiční západní rodiny. Mnohokrát řekl, že manželství jako vztah ženy a muže nepodléhá proměnám, mění se jen jeho charakteristiky. Snad nyní změní názor," uvedl Beránek.

Dodává, že pokud vláda dává homosexuálům jiná práva, měla by jim dát i jiné povinnosti, například daňové zatížení. „V mých očích, a věřím, že i v očích mých blízkých, nejsem jiný než oni jen proto, že mám rád muže,“ zdůrazňuje Beránek.