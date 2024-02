Poslanecká sněmovna ve středu odpoledne schválila novelu o uzákonění možnosti uzavření sňatku i pro páry stejného pohlaví. Homosexuální páry nebudou moci vstupovat do manželství, ale uzavírat budou takzvané partnerství s většinou práv, jaká mají v manželství muž a žena. Adopce dětí však nebude možná. Novela občanského zákoníku nyní zamíří do Senátu, poté ji musí podepsat prezident Petr Pavel.

Svatba homosexuálního páru - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Sněmovna předlohu přijala podle pozměňovacího návrhu Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a Heleny Válkové (ANO). Předpokládá, že osvojení dítěte by bylo možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů.

Dolní komora schválila upravenou novelu hlasy 123 ze 176 přítomných poslanců. Proti bylo 36 členů Sněmovny. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

Manželská práva pro stejnopohlavní páry? Přinášíme argumenty pro i proti

Zástupce předkladatelů původní novely občanského zákoníku o takzvaném manželství pro všechny Josef Bernard (STAN) označil schválenou podobu za ohromný posun. Vyhraná je podle něho pouze bitva, ale nikoli válka, když poukázal na to, že je třeba ještě přesvědčit senátory, aby zákon podpořili. „Já bych tu taktiku nechal otevřenou," řekl Bernard na tiskové konferenci po hlasování.

„Není to řešení, které by bylo pro nás řešením ideálním,“ komentovala schválené znění pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, která také patří k zastáncům plnohodnotného manželství i pro stejnopohlavní páry. „Stále ještě budou lidi děleni na dvě kategorie. To nám vadí,“ řekla.

Přispějte svým názorem do ankety Deníku:



Nahrává se anketa ...

Novela by měla být účinná od příštího roku, odkdy by stejnopohlavní páry také už nemohli vstupovat do nynějšího registrovaného partnerství. Registrovaní nemají nyní podle zákona třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod.

Ve hře byly ve Sněmovně i další poslanecké pozměňovací návrhy. Přejmenování svazku dvou osob stejného pohlaví z manželství na partnerství, ovšem se všemi právy, jako mají v manželství žena a muž, předpokládala úprava Josefa Cogana (STAN), Ondřeje Koláře (TOP 09), Jakuba Michálka (Piráti), Taťány Malé a Heleny Válkové (obě ANO). Takové řešení, které ale dolní komora zamítla, podporovali předkladatelé původní novely občanského zákoníku v čele s Josefem Bernardem (STAN).

Řecko schválilo manželství pro všechny. Zákon navrhla konzervativní strana

Stejně v hlasování dopadl pozměňovací návrh Karla Haase (ODS), Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) a Zuzany Ožanové (ANO), který rovněž předpokládal přejmenování svazku dvojice stejného pohlaví z manželství na partnerství. Z práv ale vyřazovala zcela postavení dětí v manželství, včetně úpravy osvojení.

Stejná byla úprava podaná poslanci hnutí SPD Janem Sílou a Jaroslavem Dvořákem. O ní, stejně jako o původním znění novely o takzvaném manželství pro všechny, poslanci nehlasovali.