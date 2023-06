Poslanci při pokračování úvodní debaty o navrhovaném uzákonění možnosti manželství i pro lidi stejného pohlaví naznačili mimo jiné možnost jiného pojmenování institutu. O případné dohodě na kompromisní variantě před poslanci mluvila jedna z předkladatelek novely, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Zmínila rodičovská práva a název institutu, což patří hlavní body kritiky odpůrců uzákonění manželství pro homosexuály. I oni ale hovoří o možném narovnání některých práv. Poslanecká diskuse v prvním čtení bude pokračovat po odpoledních interpelacích na členy vlády.

Sňatek homosexuálního páru - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Může se stát, že tomu nakonec nebudeme říkat manželství,“ uvedla Pekarová Adamová. Současné registrované partnerství lidí stejného pohlaví ale pokládá za nedůstojné. „Registrují se jako automobily,“ podotkla.

Poslanec ODS Karel Haas, který už v minulých dějstvích debaty podal návrh na vrácení předlohy autorům k přepracování, se pak tázal, zda je kompromis míněn vážně. Žádal, aby zastánci uzákonění manželství homosexuálů vymezili jeho hranice. Podle Pekarové Adamové se většina kloní k diskusi o změně názvu. „Je tam jednoznačný prostor na dohodu,“ míní.

Dnes opět zazněly návrhy na vrácení novely, a také na její zamítnutí už v prvním čtení. Například nový předseda klubu KDU-ČSL Aleš Dufek se obává toho, že do budoucna by mohly žádat o manželství například i skupiny více osob.

„Umožněme práva, ale nesahejme do tradic,“ nabádal zákonodárce Marek Novák (ANO). Poslanec ODS Vojtěch Munzar uvedl, že by s úpravou práv homosexuálních párů neměl problém, manželství ale podle něho není jen technická a právní věc.

„Můžeme pomoci mnoha lidem, aby se cítili sebevědomí, aby se cítili dobře, aby se cítili přijatí touto společností, aby se necítili odtlačováni, že někdo zpochybňuje jejich práva,“ hájila předlohu Michaela Šebelová (STAN).

Naopak Šimon Heller (KDU-ČSL) řekl, že pro něho manželství vždy zůstane svazkem muže a ženy. „Manželství tu není jen kvůli potvrzení lásky, je tu kvůli vytvoření stabilního a bezpečného, přirozeného prostoru pro narození a výchovu dětí,“ uvedl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. Aleši Juchelkovi (ANO) se nepodařilo prosadit přerušení projednávání novely do doby jejího doplnění o dopady na celý český právní řád.

Nesouhlasné reakce vyvolalo vystoupení Jana Síly (SPD), který mimo jiné řekl, že prosazení manželství pro homosexuály zruší překážku rozvoje byznysu soukromých center asistované reprodukce. „Pokud na to budete mít, tak si v blízké budoucnosti koupíte dítě jako domácího mazlíčka,“ uvedl. Síla také zpochybňoval výchovu dětí homosexuálními páry a varoval, že dítě by se mohlo dostat do péče dvou pedofilů. Narovnání některých práv ale podpořil.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková nabádala na twitteru lidi s menšinovou sexuální orientací, „aby v zájmu zachování vlastního duševního zdraví“ sněmovní jednání o novele raději nesledovali. „Výroky, které zde zaznívají, jsou ostudné a zraňující. Do slušné debaty skutečně nepatří,“ napsala.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.