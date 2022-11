V rozhovoru pro Deník například uvedl, že chtěl, aby ODS postavila svého prezidentského kandidáta. Mohl jím být Alexandr Vondra, Miloš Vystrčil, Miroslava Němcová a řada dalších lidí. Proč se o Hrad nakonec neucházejí? „Jinak vypadala atmosféra v zemi v únoru a jinak teď. Každý kandidát, který by měl výraznou podporu koaličních stran, by byl znevýhodněn,“ přiznal poctivě Benda.

A přidává další důvod: „Nakonec mi všichni řekli, že jim to za to nestojí. Bude to - a v okamžiku, kdy se Andrej Babiš rozhodl kandidovat, už je to jasné – strašně kruté. Budou se prověřovat babičky do sedmého a vnoučata do třetího kolene. Zmíněné osobnosti se oprávněně ptaly, proč by měly absolvovat podobné veřejné svlékání a ostouzení jenom kvůli Pražskému hradu.“

Střílení do autorit

Zamýšlí se i nad tím, proč není v České republice víc osobností, o nichž by nebylo pochyb, že se mají ucházet o prezidentský úřad. „Žijeme v divné době, jež nemá vůbec žádnou úctu k autoritám. Každá je rozbita, jak vidno u pražského primase a kardinála, kterého mohou všichni napadat. O politicích ani nemluvě, kde je to vysloveně módní. Je to dáno strašlivou snahou všechno odsuzovat, ostouzet a z každého jiného názoru udělat zločin. Když řeknu, že nejsem pro registrované partnerství nebo manželství pro všechny, část progresivistické levice mi hned přilepí nálepku homofoba. A když někdo zapochybuje o tom, zda Evropská unie nebo německý Green Deal jsou správné, okamžitě je označen za ruského švába. Mám dojem, že se ve společnosti odehrává trochu něco zvláštního.“

Premiér Fiala: Petr Pavel musí svoji minulost věrohodně vysvětlit

Marek Benda odpověděl též na otázku, proč se pětikoalice veřejně dohaduje o podobě daně z neočekávaných zisků: „Klasický komunikační zmatek. Bohužel. Někteří kolegové úplně nechápou, že i když byla politická dohoda učiněna, musí být potvrzena ústavním orgánem. Pokládám to za velmi nešťastné. Osobně nejsem příznivcem zpětného zdanění, byť mi je jasné, že daňový výnos by byl největší za letošní rok, protože na ty další se firmy připraví a budou daňově optimalizovat.“

Poslanec ODS Marek BendaZdroj: Deník/Martin Divíšek

V Praze to brzdí Hřib

Vyjádřil se také k obtížnému sestavování pražské rady: „Míra porozumění s ANO, s nímž jsme čtyři roky seděli v opozici, je větší. Přesto si myslím, že ANO není přirozený partner ODS. Je to naprosto jednoznačně levicový subjekt, zatímco STAN je středový a Piráti progresivistický. Už před sněmovními volbami jsem říkal, že pokud budeme v koalici s Piráty, je to fakticky velká koalice zprava doleva. Platí to i v Praze, kde ale kvůli komunikaci s centrálou je objektivně nejlepší rada na vládním půdorysu.“

