Jako příklad uvádí propojení některých exekutorů s politiky. „Podívejte se třeba na deníček pana poslance ANO Jaroslava Faltýnka. To je špička ledovce. Z veřejného zájmu na spravedlivém vymáhání dluhů se mnohdy stal obchod, na němž mají díl viny i politici, kteří ten problém neřeší,“ říká s tím, že sám na začátku své senátorské dráhy podával pozměňovací návrh k insolvenčnímu zákonu, který by dával dlužníkům větší jistotu při vstupu do insolvenčního řízení.

Česká vlajka v rukou putinovců je vlastizrádná, říká Pavel Fischer

Na dotaz, zda připouští, že někteří velcí sponzoři jeho soupeřů podporují konkrétní kandidáty zcela nezištně jen proto, že jim fandí a přejí si někoho takového mít v čele státu, odpověděl kladně. „Připouštím, ale i za takových podmínek se kandidát stává do určité míry závislým, a já si přeji, aby to nebylo vůbec. Proto dávám přednost občanskému sponzoringu a obecně si myslím, že by se za kampaně neměly vydávat tak obrovské peníze. Když někdo pošle kandidátovi na účet milion a víc, tak určitě ví, že mu v případě zvolení vždycky minimálně zvedne telefon,“ sdělil s tím, že na něj žádný velký byznysmen telefon nemá.

Proti oligarchizaci demokracie

„Já samozřejmě proti úspěšným podnikatelům nic nemám, ale vadí mi oligarchizace demokracie. Po roce 1989 nastoupili do politiky lidé, kteří měli jen svoje ideje, protože neexistovali žádní velcí byznysoví hráči a lobbisté. Postupně se ale začali objevovat podnikatelé, kteří si chtěli politiky zavázat. Vzpomeňme si na Rittigy a Janoušky a všechny kmotry, kterým politici líbali prsten a ztráceli svou nezávislost. Příští prezident by se měl snažit o to, aby se to nedělo. Já bych to dělal, protože mě trápí ztráta důvěry v demokracii jako takovou, růst extrémních nálad, podpora Andreje Babiše, který z toho systému vyrostl,“ míní Hilšer.

V rozhovoru také odpovídá na otázky, jak by se zachoval, kdyby příští premiér z řad současné opozice vyvíjel snahu o diplomatické jednání s Vladimirem Putinem. „Snažil bych se tomu bránit, protože podle mě není možné jednat s někým, kdo je představitelem diktátorského státu a vyvíjí teroristickou aktivitu vůči Ukrajině.“

