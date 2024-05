Prezident Petr Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval členem vlády poslance Marka Ženíška (TOP 09). Pětačtyřicetiletý politik se ujme funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace po stranické kolegyni Heleně Langšádlové. Ženíšek nástupem do vlády končí ve funkci šéfa sněmovního zahraničního výboru a na dalších postech v dolní komoře Parlamentu.

Langšádlovou prezident odvolal k neděli 5. května, rezignaci předtím oznámila kvůli nespokojenosti mateřské strany s prezentací výsledků veřejnosti. Nahradit ji měl ekonom Pavel Tuleja. Kandidatury se ale vzdal kvůli informacím o tom, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a kvůli kritice kvality své odborné práce. Vedení TOP 09 následně minulý týden navrhlo na post Ženíška.

Prezident při ceremoniálu ocenil, že funkce nezůstala prázdná dlouho. „Jsem přesvědčen, že Marek Ženíšek se s touto náročnou agendou dokáže poprat,“ uvedl Pavel. Připustil, že vzhledem k blížícímu se konci volebního období a personální kapacitě, kterou bude mít Ženíšek na úřadu vlády k dispozici, ho nečeká lehký úkol. „Věda, výzkum, inovace a vzdělání jsou prioritami vlády a jsou mimořádně důležité pro to, aby naše ekonomika uspěla ve výrazně konkurenčním prostředí,“ dodal Pavel.

Ženíšek se má podle Pavla soustředit i na strategickou komunikaci a boj s dezinformacemi. „Jsem přesvědčen, že události, ke kterým dochází v našem okolí, svědčí o tom, jak zhoubnou moc mohou mít dezinformace na veřejné mínění i nálady ve společnosti,“ uvedl prezident. Narážel pravděpodobně mimo jiné na středeční atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.

Prioritou je navýšení rozpočtu pro vědu

Výměna ministra pro vědu je osmou změnou ve vládě. Ženíšek za svou prioritu dříve označil navýšení rozpočtu vědy pro příští rok. Plánuje také prezentovat výsledky české vědy ve světě, k čemuž hodlá využít i kontakty nabyté ve Sněmovně. Dalšími cíli jsou dokončení návrhu zákona o vědě, vývoji a inovacích či reformy přenesení poznatků z vědy do praxe.

Jmenováním do vlády skončil Ženíšek ve sněmovním branném i zahraničním výboru, který vedl. O zástupci v zahraničním výboru bude klub TOP 09 podle předsedy Jana Jakoba teprve jednat. „Nevylučuji, že finální rozhodnutí padne až po evropských volbách. Lze totiž předpokládat, že dojde k dalším změnám,“ sdělil ČTK Jakob.

Za koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) kandiduje do Evropského parlamentu ze šestého místa poslanec TOP 09 Ondřej Kolář. Pokud by uspěl, ve Sněmovně by ho měl vystřídat vysokoškolský učitel Martin Dlouhý.

Fiala si od Ženíška slibuje posílení transferu výsledků bádání do praxe

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že ministr Marek Ženíšek (TOP 09) bude v pozici člena vlády pro vědu, výzkum a inovace pracovat na posílení transferů znalostí do praxe, spolupráci vědy a byznysu či revizi priorit orientovaného výzkumu. Novinářům po uvedení Ženíška do funkce ve Strakově akademii řekl, že je třeba dokončit revizi priorit orientovaného výzkumu. ČR by podle něj měla investovat do toho, v čem čeští vědci mají úspěch. Ženíšek uvedl, že plánuje motivovat soukromý sektor k vyšším investicím do výzkumu a vývoje tak, aby se zvedl objem financí v oboru. Zopakoval, že jeho prioritou je zvýšení rozpočtu kapitoly vědy a výzkumu, a to postupné.

Nový ministr bude podle Fialy posilou pro celou vládu. Stejně jako Ženíšek na tiskové konferenci poděkoval za přínos vědě a výzkumu Heleně Langšádlové (TOP 09), která na post rezignovala k 5. květnu. Fiala zdůraznil, že bez toho, že Česká republika bude silná ve vědě, nemůže být úspěšnou zemí. „Je důležité posílit konkurenceschopnost, posílit firmy a soukromý kapitál,“ řekl.

Peníze, kterými chce navýšit rozpočet vědy a výzkumu, mají jít podle Ženíška například do excelentního výzkumu. Ženíšek neřekl přesnou částku, poukázal na teprve nadcházející jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) . „Žádné dramatické změny pro letošní rok nikdo očekávat nemůže,“ uvedl na stejnou otázku premiér. Co se týká příštího roku, bude podle něj kabinet projednávat plán hospodaření státu na společných jednáních, prioritou nicméně věda je, dodal.