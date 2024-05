Předsednictvo TOP 09 navrhlo výkonnému výboru strany nominaci šéfa sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška na ministra pro vědu, výzkum a inovace. Po úterním jednání užšího vedení koaliční strany to uvedla předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Výkonný výbor by měl rozhodnout ve čtvrtek.

Předsednictvo TOP 09 navrhlo výkonnému výboru strany nominaci šéfa sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška na ministra pro vědu, výzkum a inovace. | Foto: ČTK

Na post uvolněný po demisi Heleny Langšádlové měl nastoupit v pondělí ekonom Pavel Tuleja (oba TOP 09). V pátek se kandidatury vzdal kvůli informacím o tom, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a kvůli kritice kvality své odborné práce.

Ženíšek byl v letech 2005 až 2009 členem KDU-ČSL. V TOP 09 je od roku 2009, kdy se také stal místopředsedou strany. Řadovým místopředsedou byl do roku 2015, kdy byl na dva roky zvolen prvním místopředsedou strany. V letech 2017 až 2019 byl opět místopředsedou.

Ve vládě po dvou a půl letech skončila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová:

Ženíška podle Pekarové Adamové navrhla drtivá většina členů předsednictva. Je podle ní velmi zkušeným politikem, ale také člověkem se zkušeností z exekutivní sféry, neboť byl náměstkem dvou ministrů. Od roku 2008 byl čtyři roky náměstkem pro oblast mezinárodní sekce a vězeňství na ministerstvu spravedlnosti, od ledna 2012 do července 2013 prvním náměstkem ministra zdravotnictví.

Výkonný výbor o nominaci rozhodne ve čtvrtek. Pekarová Adamová chce co nejdříve o kandidátovi informovat premiéra Petra Fialu (ODS) a prezidenta Petra Pavla.

Priority nového ministra? Rozpočet a zákon o transferu technologií

Ženíšek ČT řekl, že neexistuje žádná dlouhá fronta na tento post ze strany členů TOP 09. Proto pro něj byla klíčová podpora vedení. Se svojí případnou předchůdkyní Langšádlovou je v úzkém kontaktu. Pozici ministra pro vědu považuje za důležitou, když má kabinet vědu a výzkum jako jednu z priorit.

Klíčovou prioritou nového ministra pro vědu bude navýšení rozpočtu na vědu a výzkum na příští rok o několik miliard korun, řekla šéfka strany. Letos mají výdaje činit zhruba 40 miliard korun. Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) navrhuje pro příští rok rozpočet na vědu 45,2 miliardy korun. Rozpočet, stejně jako připravovaný zákon o transferu technologií, za své priority označil i Ženíšek.

O mimořádném sjezdu TOP 09 se nejednalo

Úvahy o mimořádném sjezdu TOP 09 podle Pekarové Adamové nejsou namístě, při úterním jednání předsednictva o něm nepadlo ani slovo. Za důležité považuje soustředit se na nadcházející volby. Strana se podle ní snaží napravit to, co je často vytýkáno kabinetu, a to nedostatečnou komunikaci. Jedinou nespokojenou krajskou organizací je podle Pekarové Adamové středočeská, odkud Langšádlová pochází.

Pavel Tuleja se vzdal nominace na ministra pro vědu:

Šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil, který se zasedání předsednictva zúčastnil, uvedl, že do vlády by se Ženíškem vstoupil člověk, který má zkušenosti s fungováním ministerstev a kabinetu. Domnívá se, že projekty, které Langšádlová začala, včetně nového zákona o vědě, bude schopen dokončit.

Úterní debata byla podle Pospíšila otevřená a místy emocionální. „Myslím, že všichni si teď uvědomují, že nás čekají za několik týdnů volby, a jak se říká, zajíci se mají sčítat po honu,“ poznamenal. „Nikdo dneska opravdu nevolá po svolání nějakého mimořádného sněmu,“ dodal.