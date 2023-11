Menší dcera se mě často ptá, proč musím chodit do práce a nemůžu být doma. Nesnáší totiž školku. Ta starší občas utrousí „chtěla bych vyhrát a být bohatá“. „To já někdy taky,“ pomyslím si. Jenže bez práce nejsou koláče. Tato věta mě provází od chvíle, kdy jsem si řekla o první peníze rodičům. A tak mě napadá, umíme s dětmi mluvit o penězích a proč je to důležité? Jak moc děti peníze ovlivňují ve škole a proč jim dávat kapesné? Nejen na tyto otázky odpovídala Margareta Křížová, vedoucí Newton byznys akcelerátoru, mentorka a poradkyně v oblasti obchodní strategie, fúzí a akvizic.

Peníze na stromě nerostou. Ví to i vaše děti? | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

Jako malá kapesné nedostávala. Snažila se ho získat sběrem starého papíru. „Měla jsem strašně hodnou babičku, ale zároveň velmi přísnou. Tenkrát v dobách mého dětství se nosil papír do sběru, ale ty peníze za něj jsem musela odevzdávat do takové kovové krabičky, ze které se nesměly brát peníze, a když, tak jenom ve výjimečných příležitostech. Mě to samozřejmě strašně štvalo, takže chodit s tím papírem do sběru pro mě bylo výchovně velmi demotivační. Toto jsou moje úplně nejranější vzpomínky na to, jak jsem přišla, nebo spíš nepřišla k penězům,“ vzpomíná byznysmenka Křížová.

Bankomat není tiskárna na peníze. Dětem chybí finanční gramotnost

Na to, jestli někdy zhřešila a peníze si s kasičky vzala, odpověděla: „Zhřešila (smích). Ale nepamatuji si, že bych si kdy něco z těch peněz koupila. Babička si prošla velmi těžké životní období. Zažila válku, potravinové lístky a podobně. K těm penězům měla úplně jiný vztah a tak to dnes chápu, ale tenkrát mi to přišlo nepochopitelné a musela jsem si ten vztah k penězům trošku poopravit, abych nezůstala zacyklená v této finanční výchově,“ uzavírá Křížová.

V podcastu také uslyšíte, proč s dětmi o financích mluvit, jak vysoké kapesné by mělo být a kdy je začít dětem dávat, jak spořit a investovat, proč je bohatství pomíjivé, ale také to, jak Margareta Křížová vychovávala k financím svoje dvě děti, které dnes úspěšně podnikají.