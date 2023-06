Napadlo vás, že to, co jíme, má vliv nejen na naši kondici, ale ovlivňuje také naši psychiku? Nepravidelná strava, nevhodná a nedostatečná výživa a příliš cukrů zvyšují riziko civilizačních chorob, podrážděnost, výkyvy nálad, zhoršenou koncentraci, paměť a únavu. Vítejte u další podcastové minisérie Jídlo jako palivo. Mým dnešním hostem je doktorka farmacie, specialistka na výživu Margit Slimáková, která propaguje skutečné jídlo a bojuje za lepší výživu ve školách a nemocnicích.

„Se sametovou revolucí k nám přišlo mnoho nových trendů a mezi nimi i zájem o zdravou výživu. Mnozí lidé ale zdraví prospěšné trendy nepochopili správně, a někteří je dokonce zneužili. Obchody zaplavily dietní potraviny, došlo k obrovskému nárůstu počtu všemožných poradců, speciálních potravin a výživových doporučení. Z obyčejného jedení se tak stala nepřehledná a složitá věda,“ vysvětluje Margit Slimáková.

Řeč byla i o podvodných potravinách, které na nás vyskakují z reklam, od influencerů a zahraničních herců. Vzpomínáte na margaríny, které nám tlačili horem dolem? Jak jsou zdraví prospěšné? Uplynulo pár let a zjistilo se, že to nebyla pravda. „Margaríny obsahovaly transmastné kyseliny, které pro zdraví cév byly to nejhorší, co jsme si mohli přát, a tohle zrovna vycházelo z toho, že tady byla nějaká móda před pár desítkami let takového redukcionismu. Potravina se nevnímala jako celek, ale rozsekala se na kousky a posuzovaly se zvlášť ty kousky. Z másla se vytáhl jeden kousek, třeba cholesterol, a vznikla teorie, že cholesterol nějakým způsobem škodí. Ty studie trvají kolikrát desítky roků, než zjistíme, jak to opravdu bylo. Do toho vám zasahují nejrůznější politické zájmy, ekonomické zájmy a další zájmové skupiny.“

„My dneska víme, že i ten potravinářský průmysl si platí svoje studie, platí si některé vědce a víme, že byly zaplacené studie, které měly snižovat a bagatelizovat rizikovost cukru. A až novější studie zjistily, že to takto jednoznačné není. Já lidem radím 30 let a nikdy jsem nemusela měnit svoje výživové doporučení a to: jezte skutečné jídlo a klidně rozdílně. Někdo vegetariánské, někdo nízkosacharidové, někdo paleo, je to všechno v pořádku, jenom ať je to skutečné jídlo. Bohužel výživová věda se vrhla na ty jednotlivosti, posuzovala cholesterol, posuzovala nasycené omega 3 kyseliny, omega 6 kyseliny a přestala vidět ten celek. Když vytrhnete nějakou souvislost, tak to přestává dávat smysl,“ uzavírá Slimáková.

Specialistka na výživu Margit SlimákováZdroj: Deník/Bohumila ČihákováMgr. Margit Slimáková, Ph.D. vystudovala farmacii na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy s diplomovou prací o stravování dětí. Rigorózní zkoušku z klinické farmakologie, lékárenství a sociální farmacie složila na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Několik let pobývala v USA, Německu a Číně.



Ve své profesi se zaměřuje zejména na zdravé stravování ve školách a nemocnicích, řeší problematiku zdravého stravování, biopotravin, GMO (geneticky šlechtěných potravin) a aktuální poznatky vědy z oblasti stravování a zdravého životního stylu.



V roce 2015 byla označena za nejvlivnější českou expertku v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči.

