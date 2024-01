Kdy má politik rezignovat kvůli své chybě? A byl takovou večírek na ministerstvu práce a sociálních věcí v době střelby na pražské filozofické fakultě a lživé informování o jeho průběhu ze strany Mariana Jurečky? Deník se ptal docenta Pavla Šaradína z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Politolog Pavel Šaradín | Foto: Deník / Kopáč Jiří

Politici v Česku odstupovali z různých důvodů, například ministr zdravotnictví Roman Prymula kvůli návštěvě restaurace v době covidové uzávěry. Jak v tomto kontextu hodnotíte Jurečkův večírkový lapsus a následné mlžení o jeho průběhu?

Rozdělil bych to na dvě části. První je ten večírkový lapsus, který se dal hned na začátku zdůvodnit pochybením a omluvou. Druhá věc je ono mlžení, jež je závažnější. Současná vláda nastavila poměrně vysokou laťku bývalé koalici ANO a ČSSD, takže toto nastavení by mělo platit i pro ni.

Šlo o největší tragédii v novodobé české historii, vyhaslo čtrnáct životů. Jak se mohli souběžně s tím lidé z ministerstva bavit, veselit, popíjet, a to celé odpoledne, večer a noc?

Osobně si to představit nedokážu. Za sebe říkám, že bych se něčeho takového neúčastnil. Ten den žila tragédií celá společnost a postupné informace byly čím dál děsivější. Pro mne je to věc nepřijatelná, ale vždy záleží na kontextu. Možná si někdo dosah té události neuvědomil.

ČTĚTE TAKÉ: Večírek v den střelby. Marian Jurečka v televizi přiznal pochybení

Večírek na ministerstvu v čase střelby? Uvažuji o rezignaci, připustil Jurečka

Marian Jurečka po novinářském tlaku přiznal, že po mimořádném večerním zasedání vlády se na ministerstvo vrátil a tam zhruba s třicítkou kolegů zůstal do půl čtvrté ráno. Nesvědčí to o neomluvitelném nedostatku empatie nebo o bohorovnosti?

Sám jsem si říkal, že je nemyslitelné, aby se ministr po zasedání vlády, kde se řešily okolnosti hrůzného činu a hovořilo se o obětech a pietních akcích, státním smutku, vrátil na večírek svého resortu. Když jsem se dověděl, že tam setrval do půl čtvrté, zhodnotil jsem to jako šílený krok.

Jak jste uvedl, lidem možná ještě víc vadí, že vicepremiér Jurečka lhal. Tvrdil, že se o střelbě dověděl před půl sedmou večer, jenže účastník večírku serveru idnes potvrdil, že to ministr věděl už kolem 16. hodiny. Je to tak výrazné pochybení, že by měl odstoupit?

Když se podívám do éry tradičních politických stran, zvláště v období 2010 až 2013, řada ministrů končila kvůli prohřeškům, které byly za éry Andreje Babiše tolerovány. Myslím, že bychom se měli vrátit k přísnějšímu nastavení kritérií. Celé to Jurečkovo mlžení a (ne)vysvětlování je přesně tím případem, kdy by měl ministr odstoupit.

REAKCE NA TRAGÉDII V PRAZE: Vysoké školy upraví svá bezpečnostní pravidla

Vysoké školy zpřísní bezpečnostní pravidla. Týkat se mohou i přinášení zavazadel

Premiér Petr Fiala ho ovšem k tomu nevyzval. Marian Jurečka to přenesl na celostátní výbor KDU-ČSL, který svolal na úterní večer. Už teď ale od vrcholných i krajských lidoveckých politiků zaznívá, že se Jurečka dopustil „jen“ etického pochybení, neporušil zákon a jako ministr nic nepokazil. Není to od představitelů křesťanskodemokratické strany podivný přístup?

Podivné by to bylo od všech politických stran. Nemyslím, že zrovna křesťanští demokraté mají laťku postavenou výš. My si politiky platíme za to, že rozhodují. A žádný z nich by neměl dávat svůj osud všanc vládě, premiérovi, grémiu nebo předsednictvu strany. Měl by se rozhodnout sám. Stala se chyba a k tomu je třeba postavit se čelem.

Měla by tím rozhodnutím být rezignace Mariana Jurečky?

Ano. I vzhledem k tomu, jaké ministerstvo řídí a pracuje s lidmi, kteří vyžadují velkou vstřícnost, neboť se propadají pod hranici chudoby, měla by být míra jeho empatie vysoká, možná nejvyšší ze všech vládních činitelů. To, co se stalo, by ho proto i v dalším vládním rozhodování velmi zatěžovalo.